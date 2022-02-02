«Опустившийся парень»: Пригожин высказался о конфликте Шнурова и Собчак

Продюсер успел за свою жизнь поругаться и с одним и с другим участником перепалки. Но в данном случае он на стороне Собчак и поступок Шнурова называет подлым.

Можно смотреть бесконечно, как течет вода, горит огонь и ругаются Ксения Собчак и Сергей Шнуров. «Закадычные» друзья не в первый раз вступают в перепалку, но делают это, на радость всему честному народу, с огоньком и творческим задором.

Можете себе представить, чтобы Шнуров взял да и выкатил обличающий Собчак пост? Нет. А вот сочинить про нее разухабистую песню — очень даже да.

Такую он и выдал на всеобщее обозрение вечером 1 февраля. Зоя — новый проект артиста — без прелюдий начинает:

«Пробег уже хороший, но все ей до *** Ведь старенькая лошадь не портит борозды. Ой сколько всего было, остались только сдача, Скакала как кобыла, теперь, конечно, кляча».

Усевшись на детскую лошадку, артистка задорно поет, что бизнес блондинки «крабы это мило», смертельную аварию в Сочи «подумаешь, спешила», наставленные Виторгану рога, так как сын «похож на Капкова», и марафон. Пожалуй, даже тот, кто не в теме сразу понимает — речь про Ксению Собчак.

«Сказали в переходе, вы слышали **** Щас марафон выходит, ну значит надо брать. Здесь все как в балагане, короче, приколи ты! Ушли инфоцыгане, пришли инфоэлиты».

Надо признать, что Шнуров не в первый раз высмеивает журналистку, и Собчак всегда не только держит удар, но и дает отпор.

Усаживайтесь поудобнее, начинается вторая серия.

Чего не занимать Собчак, так это реакции и умения перевернуть с ног на голову любую ситуацию. На творение Шнура она отреагировала в течении получаса: увидела проблему, провела анализ и дала совет питерскому «приятелю». Если коротко — надо пить!

«Бухавший Шнуров был груб но изящен, беспардонен но добр… Трезвый Шнуров выглядит опущенным, неприкаянным старым зожником, текстами уровня «аншлаг-аншлаг», и клипами, на которые жена денег не дает. Потеряно все: личная жизнь, группировка (видели бы вы этот провал на ПМЭФ проекта «Зоя», провал, о котором из жалости я не стала писать), телеканал с нулевыми рейтингами. И главное — талант. Сережа, милый старый ***, молодость не вернешь, и со стареющего тела папилломы не выведешь, но дар еще можно постараться возродить. Просто слезь с кефира, выпей снова то, что дарило нам всем того Шнура», — дает бесплатный совет Собчак.

И ту же просит не считать ее пост ответом: мол, много чести.

«Может, эти копейки немного помогут тебе за счет траффика моего имени подсосать немного хайпа», — делает щедрый жест Собчак.

Не успел забрезжить рассвет 2 февраля, как миллионы подписчиков устремились на странички главных героев дня, а вдруг доступна третья серия. Но пока стороны хранят молчание. Как думаете, за кем следующее слово?

Правильно, за Максимом Виторганом. Он не стал выдумывать тексты и писать песни, а по мужски призвал Шнурова стареть с достоинством и передал вопрос от пятилетнего мальчика Платона из Москвы:

«Дядя Шнур, ну ты дурак. А?»

А пока Сергей Шнуров и Ксения Собчак собираются с мыслями, мы не могли не поинтересоваться у Иосифа Пригожина, что он думает по этому поводу. Продюсер имел опыт конфликтов и с той, и с другой стороной, так что может оценить ситуацию, опираясь на личный опыт.

«Я не фанат Собчак, но соглашусь с ее постом и оценками. Правда не понимаю. Это ниже пояса, так некрасиво и не по-мужски. Все его шутки, что ребенок от одного, воспитывает другой — это так неэтично. Я в шоке, что сегодня стало возможным пуляться дерьмом друг в друга, а все стоят и наблюдают. И люди, которые оказываются случайными свидетелями, вынуждены это нюхать. Для меня история предельно понятна: низкий и опустившийся человек. Когда но меня оклеветал, опубликовал мою частную СМС и задел мою жену, ее профессиональные качества, то даже перед женщиной не стал извиняться. Опустившийся парень, что тут еще добавишь», — сказал Teleprogramma.pro Иосиф Пригожин.

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