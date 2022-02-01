Густая шевелюра и красный плащ: Пригожин предстал в образе Супермена в новом клипе

Алиса Вокс выпустила музыкальное видео на свою песню о настоящем мужчине.

1 февраля певица Алиса Вокс выпустила клип «Супермен» на уже полюбившуюся слушателям песню из своего альбома «Алиса из Ленинграда».

Музыкальный ролик выполнен в манере комиксов. Вместе с Вокс в нем снялся известный продюсер Иосиф Пригожин.

Муж Валерии примерил на себя новый образ, но остался примерным семьянином. В клипе он противопоставлен накаченному красавцу, но ведет себя гораздо более достойно, давая понять, что настоящая мужская сила — не в мускулах, а в уме и заботе о своей женщине.

«На создание песни и клипа «Супермен» меня вдохновил мой мужчина, потому что для меня он настоящий герой этого мира», — призналась Алиса Вокс.

Артистка предлагает девушкам поделиться этим видео с теми, кого они считают своими супергероями. Даже если у этих парней нет мускулистого торса и красного плаща.

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