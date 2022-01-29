«Мне правда плевать»: Ксения Собчак в кроп-топе и брюках со шнуровкой порассуждала о хейтерах

Телеведущая Ксения Собчак похвасталась экстравагантным костюмом со шнуровкой, а также рассказала о своем отношении к хейту.

Ксения отметила, что после ее появления на программе «Вечерний Ургант», она вновь столкнулась с осуждением общества.

«Почитала комментарии на страничке «Вечернего Урганта». Много хороших, но мой любимец: «Еврейка у Еврея». Какие же все-таки прекрасные люди, эти милые комментаторы чужой красоты и национальности», – подчеркнула Ксения.

«Сила характера и адекватная самооценка человека определяется совершенной свободой от чужого мнения. Мне даже звонят как специалисту мои звездные друзья, столкнувшиеся с хейтерством в интернете», – похвасталась телеведущая.

Собчак раскрыла секрет своей борьбы с хейтом. Она просто не обращает на него внимания.

«Я не справляюсь, мне правда плевать. Я твердо знаю, что быть непохожей на других – это грех, который не прощает ни одно общество. И также я знаю, что не слушать мнение других о себе это, как минимум, логично. Ибо оно всегда до конца необъективно. Вдумайтесь, другой человек судит и размышляет о том, кем никогда не был и даже с кем чаще всего незнаком», – заявила Собчак.

Напомним, ранее Ксения Собчак посмеялась над собой в пуховике, напоминающем гигантское облако или костюм пингвина.

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