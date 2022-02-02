«Пока ты шнуровка на чужих ботинках: Собчак эмоционально «прошлась» по Шнурову, ответив на его вызов

Ксения Собчак и Сергей Шнуров вновь решили выяснить отношения. Накануне музыкант выпустил новый клип «Шмарофон», в котором высмеял телеведущую, отметив, что она «скакала как кобыла, теперь, конечно, кляча».

Ксения долго молчать не стала и подготовила не менее эмоциональный ответ, который опубликовала в своем инстаграме.

«Или заткнись уже, или делай что-то крутое. Мне только в радость будет, если ты размажешь меня талантливо. Как Шнур. А пока ты не Шнур. А шнуровка. На чужих ботинках. А этот пост считай не ответом — много чести — а копейками, брошенными опустившемуся питерскому алкашу. Может, эти копейки немного помогут тебе за счет траффика моего имени подсосать немного хайпа», — написала Собчак.

Кроме того, Собчак порекомендовала музыканту перейти с кефира на алкоголь, чтобы вернуть свой талант.

Добавим, что в клипе «Шмарофон» Шнуров прошелся по последним жизненным событиям Собчак – он вспомнил ДТП со смертельным исходом под Сочи, новый «инфоцыганский» марафон и даже упомянул о том, что сына Ксения родила не от Максима Виторгана.

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