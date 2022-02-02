«Похож на Капкова, а нянчит Виторган»: Шнуров намекнул на неверность Собчак бывшему мужу

В Сети вновь разгорелся скандал между телеведущей и артистом.

Сергей Шнуров представил свою новую песню, в которой прошелся по Ксении Собчак. Артист вспомнил о ДТП с участием телеведущей осенью прошло года под Сочи, а также съязвил по поводу нового инфопродукта блондинки, которая планирует запустить онлайн-марафон. Кроме того, в строчках песни Сергей намекнул на неверность Ксении в предыдущем браке.

«Похож ведь на Капкова, а нянчит Виторган», — поет Шнуров.

Отметим, что Сергей Капков – политик, который ранее был бойфрендом популярной блондинки, а Максим Виторган – бывший муж, в браке с которым Ксения родила сына Платона.

Напомним, ранее Ксения Собчак ответила Шнурову в своем инстаграме. Блондинка попыталась закрыть рот артисту, назвав его «питерским алкашом».

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