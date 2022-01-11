Из «летающей табуретки» в победителя Олимпиады: как Алексей Ягудин покорил мир, но так и не стал чемпионом своей страны

Фигурист Алексей Ягудин сделал блестящую карьеру, несмотря на проблемы со здоровьем, обострившиеся накануне Олимпийских игр. Заветное золото из Солт-Лейк-Сити россиянин привез в Россию, оставив своего принципиального соперника Евгения Плющенко на вторых ролях.

Уже позже Плющенко станет двукратным олимпийским чемпионом, но это не помешает тренеру Татьяне Тарасовой в 2021 году сравнить Алексея и Евгения. Она убеждена, что Ягудин техничнее и артистичнее Плющенко.

«Кто Леша, и кто он», — заявила деятель, вызвав гнев поклонников Плющенко, а в особенности его жены Яны Рудковской. А это значит, что противостояние двух российских «титанов» фигурного катания никуда не исчезло, хоть оба уже далеки от профессионального спорта. В чем причина таких эмоциональных отношений, и как Ягудин докатился до олимпийского «золота» раньше Плющенко, но не смог одолеть его на Родине, — в нашем материале.

Алексей Ягудин: детство, родители

Алексей Константинович Ягудин родился в Ленинграде 18 марта 1980 года. Будущего олимпийского чемпиона мать, Зоя Алексеевна, в одиночку растила сына — отец ушел из семьи, когда сыну было четыре года.

В первые годы жизни Алексей был часто болеющим ребенком, и мама решила отдать его в спорт — укреплять физически и морально. Выбор пал на фигурное катание, а родительница строго следила за тем, чтобы мальчик не халтурил, и злилась, если вдруг он отлынивал от тренировок.

И до 12 лет Алексей Ягудин тренировался под руководством Александра Майорова — ученика Алексея Николаевича Мишина. С 1992 года он переходит под крыло самого Мишина и посещает занятия Дворце спорта «Юбилейный». В 13 лет приходит первый успех на льду — Ягудин становится четвертым на своем первом чемпионате мира среди юниоров, а в 1996 году уже выигрывает этот чемпионат.

По окончании школы, из которой Алексей Ягудин вышел с серебряной медалью, он поступил в Санкт-Петербургскую государственную академию физической культуры имени П. Лесгафта.

Алексей Ягудин: карьера

Тренируясь у Алексея Мишина, в 1997 году стал бронзовым чемпионом мира. Следующий год принес ему победу на чемпионате Европы и мира, а вот на Олимпийских играх в Нагано фигурист становится пятым. Но опускать руки не собирается и идет дальше.

Ему в том же году покорились Кубок Финляндии, Skate Israel, Кубок России, этапы Гран-при (в то время называемые «Чемпионской серией»). Во Франции на турнире Trophee Lalique Ягудин впервые в карьере успешно выполнил прыжок ультра-си — тулуп в четыре оборота.

Вместе с Алексеем Ягудиным у Алексея Николаевича тренируется Евгений Плющенко. И долгие годы именно он удерживал лидерство в стране, Ягудин долго не мог подняться на высшую ступень пьедестала чемпионата России.

Зато именно Ягудин стал первым россиянином-одиночником, завоевавшим звание чемпиона мира в Миннеаполисе весной 1998 года. Плющенко тогда стал вторым. И с того момента публика заговорила о непримиримом противостоянии двух сильнейших спортсменов, продолжительной дуэли двух «титанов» фигурного катания.

В 1998 году Ягудин уходит от Мишина — мысли поменять тренера у него появились уже давно. И ему порекомендовали идти к Татьяне Тарасовой, которая на тот момент работала в США. Знаменитая «мама чемпионов» на удивление легко взяла новенького — тогда как раз кто-то из подопечных закончил с фигурным катанием, и было вакантное место.

И Татьяна Анатольевна мастерски раскрыла артистический талант своего нового воспитанника.

«Помню его маленького, кругленького, прыгающего на одну ножку… Из летающей табуретки он превратился в совершенно талантливого актера», — рассказывала заслуженный тренер о своем любимчике.

Ягудин под наставничеством Тарасовой триумфально проводит сезон 1998-1999 — становится чемпионом мира с максимальными баллами за технику тулупа, затем чемпионом Европы, выигрывает все турниры серии Гран-при. Но уступает Плющенко на родине за звание чемпиона России.

В 2000 году Ягудин перед стартами ломает руку. Но не останавливается в движении и выходит на лед с гипсом. Он становится чемпионом Европы в короткой программе, а вот в произвольной впервые уступил Плющенко. Затем следует триумф на Чемпионате мира, где он буквально накануне рискованно меняет произвольную программу. И оказывается первым в истории России фигуристом-одиночником — трехкратным чемпионом мира, сумевшим завоевать этот титул три раза подряд.

Предолимпийский год стал настоящим испытанием для Ягудина. Из-за врожденного дефекта тазобедренного сустава фигурист испытывал нестерпимую боль долгие годы, и в канун Олимпиады-2002 у него практически полностью парализует правую ногу. Благодаря врачам восстановить конечность удалось, но дальнейшая карьера ставилась под вопрос — либо операция, либо инвалидность.

Несмотря на проблему со здоровьем, в 2002 году Ягудин с блеском выигрывает в Солт-Лейк-Сити свое «золото» Олимпиады. Он виртуозно исполняет короткую программу «Зима», поставленную Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым на музыку группы Bond, и по сей день она считается эталонной с точки зрения хореографии и создания художественного образа на льду.

Кстати, финал Игр получился российским — Плющенко тогда стал вторым.

Впоследствии на интервью Алексей Ягудин недоуменно заметит, что при всех своих ошеломительных победах он ни разу не стал чемпионом своей страны. На всем протяжении карьеры ему доставалось звание вице-чемпиона России.

Следующий за Олимпиадой год Ягудин начал с побед. Алексей Ягудин выигрывает ряд полупрофессиональных турниров, турнир Top Jumps, становится двукратным чемпионом мира среди профессионалов (Halmark Skaters Championship). Но боль в бедре никуда не уходит, а обостряется сильнее.

Ягудин впервые в жизни снимается с соревнований: после исполнения короткой программы «Гонки» на Skate America в октябре 2002 года он занимает первое место, но за несколько минут до проката произвольной программы вынужден отказаться от дальнейшей борьбы. В ноябре 2003 года Алексей Ягудин объявляет, что завершает карьеру.

Таким образом, Алексей Ягудин за спортивную карьеру стал обладателем множества наград и званий:

— Олимпийский чемпион-2002 в одиночном катании;

— четырехкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000, 2002);

— двукратный чемпион мира среди профессионалов (1998, 2002)

— трехкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002);

— четырехкратный серебряный призер Чемпионата России (1998, 1999, 2000, 2001).

Кроме того, Ягудину вручена медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XIX Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити. Также он лауреат Национальной спортивной премии «Слава» и «Лучший спортсмен 2002 года».

Алексей Ягудин: другие проекты

По окончании спортивной карьеры Алексей Ягудин сделал операцию по замене тазобедренного сустава. И на фоне отсутствия болей даже поспешил заявить о возвращении в фигурное катание. Но погорячился — планы так и не сбылись.

Но фигурное катание не ушло из его жизни. По сей день Ягудин на льду, только в другом качестве — в 2006 году он был приглашен на шоу «Звезды на льду» в паре с Оксаной Пушкиной. В сезоне-2008 фигурист катался уже с певицей Викторией Дайнеко, а в 2009 году — с актрисой Валерией Ланской.

Еще дважды Ягудин становился участником ледовых телепроектов — в 2010 году он выступал в паре с Марией Кожевниковой на шоу «Лед и пламень», в 2011-м, с ней же, на шоу «Болеро», а уже с 2012 года стал ведущим подобных программ.

В разные годы соведущими Алексея Ягудина по ледовым шоу становились Ирина Слуцкая, Алла Михеева, Евгения Медведева, Алина Загитова.

Помимо Первого канала, Алексей Ягудин вел передачу «Тает лед» на Матч ТВ, где брал интервью у разных гостей. За этот проект он был номинирован на премию ТЭФИ в 2019 году.

Запомнился Ягудин и преданным поклонникам телешоу «Маска» как специальный гость проекта в 2020 году. Он вышел на сцену в костюме Мишки на севере. При росте 175 см и весе 73 кг фигурист легко смог спрятаться в маске, и никто из жюри его не угадал.

Олимпийского чемпиона приглашали судить игры КВН, и он с удовольствием его принимал. Как и в 2021 году, когда его позвали на проект народных талантов «Я почти знаменит». Кресло жюри заняли вместе с ним Жанна Бадоева и Николай Цискаридзе.

Не отказался Ягудин и от участия в экстремальных проектах. Он прошел школу выживания на проекте «Фактор страха» на НТВ. Вместе с ним в первом выпуске преодолевали трудности Дмитрий Колдун, Родион Газманов, Карина Кокс и другие.

Алексей Ягудин: доходы

О своих доходах Алексей Ягудин не распространяется. Правда, в интервью «Алена, блин!» на YouTube фигурист поведал, что получает президентскую ежемесячную выплату как олимпийский чемпион.

«Я получаю пенсию — 50 тысяч рублей. Хорошая пенсия», — похвастался Ягудин.

Помимо этого, фигурист получает гонорары как телеведущий, а также как участник ледовых шоу Ильи Авербуха. На начало 2022 года олимпийский чемпион задействован уже в нескольких постановках по мотивам известных сказок.

Как рассказывал Авербух, его артисты за один выход на лед получают от 100 до 200 тысяч рублей. Хотя по меркам Яны Рудковской, у которой тоже свои шоу с Евгением Плющенко, это очень мало, она комментировала гонорар Евгении Медведевой: «Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!».

Алексей Ягудин: личная жизнь

Личную жизнь Алексей Ягудин смог успешно совмещать с яркой и насыщенной карьерой. Причем, так, что романы фигуриста были у всех на слуху. Например, в 1999 году фигурист собирался позвать замуж Елену Бережную и даже выбирал ей помолвочное кольцо. Но предложения не последовало — он объяснил это угасшими чувствами.

Кроме того, роман у Ягудина был с гимнасткой Ляйсан Утяшевой. Когда он увидел ее фото в журнале, то понял, что пропал. И готов был на многое ради дамы сердца, но отношения быстро закончились.

Строил любовь Ягудин и с американской фигуристкой японского происхождения Киоко Ина. Девушка даже несколько раз прилетала к избраннику в Россию. Но как позже признавался мужчина, они оказались из разных миров, и представления о жизни у них были разные.

Встречался любвеобильный фигурист и с певицей Сашей Савельевой. Отношения спортсмена с солисткой группы «Фабрика» были яркими и официальными — они постоянно выходили в свет за руки. Но союз за год исчерпал себя — Ягудин воспылал чувствами к Татьяне Тотьмяниной.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина

А вот в ЗАГС Алексей Ягудин пошел только однажды. В настоящее время он счастлив в браке с фигуристкой Татьяной Тотьмяниной. Они познакомились еще в юности, Татьяна блистала в танцах на льду с Максимом Марининым и стала олимпийской чемпионкой в 2006 году.

Отношения Ягудина и Тотьмяниной начались в 2008 году. И они не спешили их узаконивать. Сначала они дважды стали родителями — первенцем оказалась дочка Елизавета (2009 год), а в 2015 году родилась еще одна девочка Мишель. И лишь в 2016 году Ягудин и Тотьмянина поженились.

Причем регистрация брака оказалась спонтанным решением. Пара находилась на гастролях в Красноярске, когда им пришло в голову наведаться в ЗАГС. Они не стали откладывать в долгий ящик этот шаг, да и за 10 лет гражданского брака вопросы о регистрации порядком надоели, объяснял поступок позже фигурист.

Подогреть лишний интерес к себе и своим выступлениям Алексей Ягудин решил, когда отправился в ЗАГС с Татьяной Тотьмяниной снова — это был Робозагс, а регистрация — игрушечной, так они поучаствовали в промо-акции шоу «Ромео и Джульетта».

Алексей Ягудин сегодня

На лед Алексей Ягудин выходит по-прежнему. Но уже в другом статусе — как актер. Он участвует в постановках Ильи Авербуха вместе с другими чемпионами-фигуристами. В его репертуаре — роли в спектаклях «Щелкунчик и Мышиный король», «Ромео и Джульетта», «Снежная Королева».

Кроме того, не отказывается фигурист и от участия в реалити-шоу. Например, летом 2021 года он бросил себе вызов на проекте «Звезды в Африке», где ему пришлось выживать и добывать пищу, проходя экстремальные испытания.

Осенью в 2021 году Алексей Ягудин появился в качестве телеведущего нового сезона «Ледникового периода». Компанию ему составила Алина Загитова. Финал состоялся уже в 2022 году, супруга чемпиона Татьяна Тотьмянина смогла занять третье место в паре с актером Иваном Колесниковым.

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