«А где адекватность?»: Рудковская едко ответила Тарасовой на сравнение Плющенко и Ягудина

Продюсер Яна Рудковская не стала молчать после интервью заслуженного тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, в котором она прошлась по ее мужу Евгению Плющенко.

В беседе с Лерой Кудрявцевой в «Секрете на миллион» речь зашла про тренерство Евгения Плющенко, а также началось сравнение фигуриста не только с Этери Тутберидзе, но и с его «заклятым» коллегой по льду Алексеем Ягудиным.

Кудрявцева устроила Тарасовой блиц – кто техничнее, кто артистичнее из них двоих. И по всем параметрам лучше у Татьяны Анатольевны оказался ее подопечный Алексей Ягудин. «Кто Леша, и кто он», — заявила тренер.

На это Яна Рудковская не смогла промолчать. Она, конечно, понимает, что каждый тренер будет радеть за своего воспитанника, а Плющенко таковым не является, его взрастил Алексей Мишин. Но если сравнивать спортсменов, то тогда, считает жена фигуриста, стоит смотреть на факты.

«Сказать «где Леша и где Женя?»… Действительно, где Леша и где Женя? А где адекватность? У Леши две Олимпиады — пятое и первое место. А Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион и двукратный серебряный призер. Я считаю по олимпийским медалям. У Жени четыре олимпийские медали, а у Леши всего лишь одна. Есть же разница, не правда ли?», — ответила Рудковская в интервью сайту «Спорт-Экспресс».

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