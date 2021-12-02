«Надо быть проще, и люди к тебе потянутся»: Ягудин озвучил размер своей президентской пенсии

Как отметил фигурист, он не бедствует.

Фигурист Алексей Ягудин в эфире шоу «Алена, блин!» озвучил размер своей президентской пенсии. Она вручается спортсменам, которые выиграли золотые медали на Олимпиадах.

«Я получаю пенсию — 50 тысяч рублей. Хорошая пенсия. А вообще хочу развиваться в театре и кино. Надо быть проще, и люди к тебе потянутся. Любите друг друга. Дерзайте». Алексей Ягудин

Ранее фигуристка Ирина Слуцкая говорила, что не получает подобное пособие от государства. При этом в ее коллекции две медали Олимпиад. Правда, среди них нет самой главной — золотой.

Напомним, что Алексей Ягудин выиграл золото Олимпиады в 2002 году. Он победил в американском Солт-Лейк-Сити.

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