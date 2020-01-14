Рудковская раскритиковала Авербуха за низкую зарплату Медведевой на его шоу

Ранее появилась информация, что хореограф платил звезде за один выход на лед 150 тысяч рублей.

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» поддела хореографа Илью Авербуха за низкую зарплату, которую он платит серебряному призеру олимпийских игр в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой. Как известно, спортсменка участвовала в шоу хореографа.

Недавно появилась информация, что за каждый выход на лед Авербух платил Медведевой 150 тысяч рублей. В то же время за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получала 10 тысяч долларов, что составляет примерно 610 тысяч рублей.

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«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — заявила Рудковская.

Добавим, что муж Рудковской фигурист Евгений Плющенко также проводит свое ледовое шоу. С Авербухом они являются конкурентами.