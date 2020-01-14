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Рудковская раскритиковала Авербуха за низкую зарплату Медведевой на его шоу

Ранее появилась информация, что хореограф платил звезде за один выход на лед 150 тысяч рублей.

Рудковская раскритиковала Авербуха за низкую зарплату Медведевой на его шоу
Рудковская раскритиковала Авербуха/http://globallookpress.com/

Продюсер Яна Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира» поддела хореографа Илью Авербуха за низкую зарплату, которую он платит серебряному призеру олимпийских игр в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой. Как известно, спортсменка участвовала в шоу хореографа.

Недавно появилась информация, что за каждый выход на лед Авербух платил Медведевой 150 тысяч рублей. В то же время за каждое выступление в шоу Татьяны Навки олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова получала 10 тысяч долларов, что составляет примерно 610 тысяч рублей.

«Совсем, конечно, мало платит Илья звездам мирового катания. По три шоу в день девочка катала, а это очень тяжело. Не все мужики выдерживают три шоу, не то что такие хрупкие девочки! Мы более двух шоу в день никогда не делали. Не представляю, на каких волевых они три шоу катают! Мог бы, конечно, Илюша и накинуть спортсменам такого уровня за уникальный КПД!» — заявила Рудковская.

Добавим, что муж Рудковской фигурист Евгений Плющенко также проводит свое ледовое шоу. С Авербухом они являются конкурентами.

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Алина ЗагитоваЕвгения МедведеваИлья АвербухНовости googleЯна Рудковская
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Рудковская раскритиковала Авербуха за низкую зарплату Медведевой на его шоу
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