Алексей Ягудин об участии в «Звездах в Африке»: «Крокодилы, жабы, змеи — я чуть с ума не сошел!»

Олимпийский чемпион поделился впечатлением от участия в шоу «Звезды в Африке» и признался, что за любой кипиш.

Алексей Ягудин — профессиональный спортсмен и его сложно удивить физическими нагрузками. Но все-таки у олимпийского чемпиона есть свои слабости и страхи. Teleprogramma.pro узнала, какое испытание стало самым сложным для фигуриста на шоу «Звезды в Африке», почему он без труда может съесть любую гадость, и где хотел оказался вместо шоу на выживание.

Когда ты за любой кипиш

— Алексей, легко ли было принять решение об участии? Чем руководствовались, когда давали свое согласие?

— Я реально не ожидал, что все будет происходить в таком формате. Когда меня приглашали, то говорили, что не будет ничего страшного, и вообще ТНТ – канал про юмор и улыбки. Я как раз и приехал туда поулыбаться и насладиться жизнью.

Вышло жестко, конечно. Ожидания не оправдались, как я уже говорил выше, но я все равно доволен, хотя бы потому, что побывал в Африке.

Чисто по-человечески, хотелось посмотреть, что и как. Но мне довольно сложно выходить из зоны комфорта, то есть сложно было проходить какие-то испытания.

Хотя, если позовут еще раз, то скорее всего поеду. Я за любой кипиш.

— Как бы вы для себя описали шоу – это выживание, приключение или испытание?

— Это, безусловно, не выживание. Потому что у нас был минимальный набор круп и вода. Мы могли что-то приготовить. Это и не приключение. Наверное, в большей степени это было испытанием. У каждого человека с возрастом возникают определенного рода фобии, и я не исключение. Как раз этот проект про испытание себя.

Умереть от страха

— Чем питались на проекте?

— Питались тем, что давали. Была мука, фасоль, делали лепешки. И почти каждый раз, когда не хватало на всех рациона, я отдавал свою порцию и говорил, что мне можно не есть. Я в принципе и по жизни мало ем.

Это не только спортивная привычка, но и личное отношение. Я спокойно отношусь к еде, главное, чтобы была вода, а она была в избытке.

— Фобии — отдельная тема. У вас они имеются и что было самым сложным на проекте?

— У каждого человека с возрастом возникают определенного рода фобии, и я не исключение. Как раз этот проект про испытание себя. У меня это высота, крокодилы, жабы, змеи — я чуть с ума не сошел.

А насчет еды я не парился. Мне, по большому счету, все равно что есть. В одном испытании я пробовал язык крокодила под соусом из самого зловонного фрукта на планете.

У меня есть кличка человек-нерайдер, то есть мне все равно где спать, что есть и так далее. Меня это не возмущает.

Но с удивлением для себя обнаружил, что прожить без телефона и связи с миром проблематично. Знаю, что это ужасно и мы с супругой пытаемся отучить от этой вредной привычки своих детей, но мне самому оказалось непросто справиться с зависимостью.

— А местная живность, насекомые доставляли проблем?

— Нет, мы снимали летом. У них в это время зима и поэтому никаких проблем не возникало, там все спали.

Простонаслаждаться жизнью

— Что взяли с собой на проект?

— Ничего. Я человек, у которого в последнее время есть два прозвища: «человек-удача» и «человек не райдер». Мне для того, чтоб наслаждаться жизнью, ничего не надо.

— Были ли ситуации, в которых вы не ожидали от себя чего-то?

— Я себя прекрасно знаю, поэтому точно знал, как буду вести себя в испытании, например, с крокодилами. Мне легче съесть какую-то гадость, как было в одном испытании на вылет, чем трогать каких-то гадов.

Африка- повод для новых знакомств

— Кто из участников смог вас удивить? С кем сложились дружеские отношения?

— Со всеми сложились дружеские отношения. Я очень рад нашему не заочному, а реальному знакомству с Вячеславом Малафеевым, мы очень много с ним общались по вечерам.

— С кем не сложились отношения?

— Я не из тех людей, которые любят ругаться. Я всегда за юмор и позитивный настрой, за то, чтобы вселять переполняющий меня до краев оптимизм в других людей. Со всеми было комфортно, просто с кем-то больше общался, а с кем-то меньше.

— Приходилось встречаться с местным жителями, как они на вас реагировали?

— Нет, с местными мы вообще не пересекались. Нас сразу заселили в лагерь и нам запрещалось выходить за пределы, но видели местных, кто помогал в съемках. Они на нас реагировали нормально, каких-то необычных ситуаций я не запомнил.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем Youtube-канале.