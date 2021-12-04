«Голова стоит на месте»: Татьяна Тарасова рассказала, что на самом деле думает о Дане Милохине

Заслуженный тренер по фигурному катанию не видит в блогере юного Алексея Ягудина.

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что никто не сравнится с Алексеем Ягудиным. Даже понравившийся знаменитости исполнитель Даня Милохин.

После появления блогера Дани Милохина в проекте «Ледниковый период» Татьяна Тарасова не сводит глаз с юного блондина. Однако Татьяна Анатольевна не видит в кумире молодежи своего «любимчика» Алексея Ягудина.

«Быстро учится. Не только хорошо двигается, но и голова стоит на месте», – оценила потенциал Милохина знаменитый тренер.

К слову, Тарасова не считает, что у нее есть любимые воспитанники. Однако олимпийский чемпион Алексей Ягудин стал негласным «любимчиком» Татьяны Тарасовой.

«Леша Ягудин – отдельный человек в моей жизни… Помню его маленького, кругленького, прыгающего на одну ножку… Из летающей табуретки он превратился в совершенно талантливого актера», – вспомнила тренер в эфире ток-шоу «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, ранее Татьяна Тарасова раскритиковала экс-мужа Климовой в «Ледниковом периоде». Актер Гела Месхи вышел на лед в балетной пачке.

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