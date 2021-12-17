Тогда и годы спустя! Как Асмус, Орбакайте и Шейк выглядели на заре карьеры и какими стали сейчас

Селебрити тщательно следят за своим имиджем. Возраст над ними не властен.

Кристина Орбакайте, Ирина Шейк, Кристина Асмус — имена этих представительниц шоу-бизнеса у всех на слуху. За годы своего звездного пути они снискали любовь и признание поклонников. Селебрити тщательно следят за своим имиджем и внешностью. Возраст над ними не властен! А как они выглядели в юности и какими стали сейчас? Все подробности — в материале сайта Teleprogramma.pro.

Кристина Орбакайте, 50 лет

Дочка Аллы Пугачевой с юных лет блистает в кино. С детства Кристина Орбакайте пыталась доказать — она не бледная тень своей именитой мамы. И, надо признать, ей это удалось. Артистка успешно снимается в кино, дает концерты, выступает на фестивалях. Певица сама сделала себе имя, став звездой первого эшелона.

Кстати, дочка Примадонны с годами совсем не поменялась. Она обладательница роскошных белокурых локонов, стройной фигуры и запоминающейся внешности. Естественно, с возрастом у Орбакайте появились едва заметные мимические морщинки. Однако выглядит певица просто восхитительно.

Ирина Шейк, 35 лет

Не сдает своих позиций и Ирина Шейк. Модель с русскими корнями завоевала симпатии зарубежных дизайнеров, она звезда мировых подиумов. Необычная яркая внешность, которая так нравится поклонникам за океаном, принесла маленькой Ире в детстве отнюдь не комплименты со стороны сверстников.

В одном из интервью Шейк призналась, что в школе ее постоянно травили и дразнили одноклассники. Так как она слишком отличалась от других. С возрастом свои «недостатки» модель превратила в достоинства. Думается, что одноклассники манекенщицы теперь завистливо взирают на Ирину по ту сторону телевизора.

Кристина Асмус, 33 года

Звездочка из Королева и экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова прославилась благодаря роли доктора Вари Черноус в сериале «Интерны». Теперь актриса блистает на сцене Театра им. Ермоловой.

От былой ангелоподобной девушки не осталось и следа. Кристина Асмус с возрастом приобрела гламурный шик. Выглядит экс-возлюбленная юмориста так, словно у нее нет ни морщинок, ни проблем с кожей лица. Она всегда свежа, как майский день. При этом Асмус делилась секретами красоты. Актриса старается пить больше воды, а по утрам протирает лицо кубиками льда.

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