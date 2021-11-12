Из маминой дочки в главную российскую звезду: как Кристина Орбакайте смогла покорить эстраду, кино и театр

Старшая наследница Примадонны и Миколаса Орбакаса строила карьеру в шоу-бизнесе и не забывала о семье. У нее трое разновозрастных детей.

В 2021 году старшая дочь Кристина Орбакайте отметила 50-летие. Следующий год станет для нее тоже юбилейным — он отпразднует 30 лет на сцене. За это время она из дочки Аллы Пугачевой превратилась в самостоятельную артистку, за плечами которой более десяти альбомов, десятки фильмов и проектов.

Кроме того, Орбакайте — многодетная мама, у которой два сына и лапочка-дочка. Конечно, жизнь звезды была не такой безоблачной, как могло бы показаться на первый взгляд — в детстве она не купалась в роскоши, да и ранний развод родителей разделил ее детское сердце на две половинки, любовь в которых она пронесла через всю жизнь.

Кристина Орбакайте: детство, родители Алла Пугачева и Миколас Орбакас

Кристина Эдмундовна Орбакайте родилась в Москве 25 мая 1971 года в творческой семье советской певицы Аллы Пугачевой и артиста цирка, литовца Миколаса Эдмунда Орбакаса, так что по национальности она наполовину русская, наполовину литовка.

Пугачевой было 20 лет, когда она познакомилась с Орбакасом. Они впервые увидели друг друга на прослушивании в цирке, куда будущая легенда эстрады устраиваться на работу. Причем, будущего мужа ей нагадала цыганка накануне: «Первый мужчина, которого ты завтра встретишь в казенном доме, станет твоим мужем».

С Орбакасом, который был студентом эстрадно-циркового училища, Пугачева столкнулась в дверях. Алла пристально поглядела на Миколаса, и этот взгляд решил их судьбу. Роман с артистом цирка развивался у нее очень стремительно, и вскоре Алла сделала предложение возлюбленному, видя его нерешительность и чрезмерную застенчивость.

Она отвела его знакомиться со своими родителями, мама с папой одобрили выбор дочки. За летние гастроли пара подзаработала денег и осенью 1969 года они сыграли скромную свадьбу.

Закатывать пышное торжество было не на что — молодые сумели купить белое платье для Аллы и костюм для Миколаса. На банкет в кафе пригласили самых близких. Поселились в коммуналке неподалеку от родителей Аллы, и через полтора года родилась дочка.

Примечательно, что и Алла, и Миколас были уверены, что будет сын. Они заранее приготовили приданное малышу – голубого цвета. И когда родилась Кристина, то первое время она «наряжалась» в мальчишечьи распашонки.

В свидетельстве о рождении, в графе о национальности Кристины Орбакайте родители записали «литовка». Первое время Алла была примерной мамой, рассказывал в одном из интервью Орбакас, все время была с дочкой, кормила ее своим молоком. Хорошо помогала с первенцем дочке мама Пугачевой, Зинаида Архиповна. А потом у Аллы пропало молоко. Тут еще ее опять позвали на гастроли – и закрутилось.

Насыщенный гастрольный график Аллы не оставлял ей времени на семью. Малышка Кристина жила то у маминых родителей в Москве, то у бабушки с дедом по отцу — в Литве. А вскоре брак Пугачевой и Орбакаса затрещал по швам. Орбакайте было 2 годика, когда ее родители развелись.

А причиной развода стала шапка: Алла долго копила дочке на кроличью зимнюю шапку. Наконец, заветная сумма в размере 25 рублей была собрана, и она отправила мужа за покупкой. Тот вернулся спустя три дня, деньги прогулял. Шапку не купил. И Пугачева не выдержала.

В 2013 году у Кристины Орбакайте появились родные брат и сестра – Алла Пугачева стала мамой двойняшек в пятом браке с телеведущим Максимом Галкиным. Гарри и Лиза Галкины обожают старшую сестру и называют Кристиночкой.

Кристина Орбакайте: образование, начало карьеры, «Чучело»

Видеться с дочерью Орбакасу Пугачева сначала запрещала, но Кристина была сильно привязана к отцу. В итоге мать дала добро, и Миколас стал воскресным папой. Через год после развода он женился во второй раз, но снова стал отцом только в третьем браке с гимнасткой Мариной, которая на 19 лет его моложе.

В 1985 году у них появился сын Фабиан. Но Миколас никогда не забывал о первенце – дочку он обожает, часто виделся в детстве и продолжает встречаться с ней и ее детьми по сей день.

Практически все детство, до самой школы, девочка так и прожила у бабушки и дедушки отца в Литве, поскольку мама с отцом много гастролировали с концертами. Пришло время идти в первый класс, и девочка вернулась в Москву и отправилась в школу с углубленным английским. Параллельно мама Аллы Пугачевой Зинаида Архиповна занималась с внучкой игрой на фортепиано, вокалом. Увлеклась Кристина балетом, но ненадолго – всего год.

В семь лет дочь Пугачевой впервые выступила на телевидении. Девочка исполнила песню «Солнышко смеется» в программе «Веселые нотки». А через четыре года стала настоящей кинозвездой, снявшись в роли Лены Бессольцевой в картине «Чучело».

После премьеры фильма в 1984 году в Америке игра маленькой Кристины была высоко оценена кинокритиками. Ене сравнивали с юной Мерил Стрип, называли ангелом, а работу – «выдающейся» и «незабываемой».

Вместе с кинематографом Орбакайте покоряет эстраду. В 1983 году девочка вместе с мамой исполнила песню «А знаешь, все еще будет», в следующем году – композицию Игоря Николаева «Ну почему». В 1985 году в программе «Утренняя почта» прозвучала песня «Пусть говорят» (музыка и слова Игоря Николаева) в исполнении Кристины Орбакайте, которая затем вошла в ее дебютный альбом.

Кристина Орбакайте: сольная карьера

Сольную карьеру Кристина Орбакайте начала в 1992 году, дебютировав в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой с песней «Поговорим». Композиция стала настоящим хитом, а приумножили успех следующие песни певицы «Позови меня», «Все что ей нужно – это только любовь», «Горькое похмелье». Первый альбом артистка представила в 1994 году под названием «Верность».

Тогда публике стало понятно, что Орбакайте – не просто дочь своей знаменитой мамы, а самостоятельная артистка. Она упорно трудилась, выпуская новые клипы, песни и активно гастролировала. В 1996 году она выступила на сцене нью-йорского «Карнеги-холл» и выпустила второй альбом – «Ноль часов ноль минут» и клипы «Танго» и «Вербочки».

В 1998 году свет увидел третий альбом «Ты» с двенадцатью песнями, через год Орбакайте дала свои первые сольные концерты в Москве под названием «Той женщине, которая…», приурочив их к юбилею Аллы Пугачевой.

В следующем году Кристина Орбакайте стала самой продаваемой российской певицей и была удостоена премии The World Music Awards в Монте-Карло. А вскоре представила четвертый альбом — «Май».

Одним из самый плодотворных в карьере певицы Орбакайте стало первое пятилетие нового тысячелетия. С 2001 по 2005 годы звезда выпустила три альбома — «Верь в чудеса», «Перелетная птица» и My life, активно гастролировала по СНГ, Америке, Европе, Израилю, став в 2002 году снова самой продаваемой певицей страны, о чем свидетельствует новое награждение премией The World Music Awards.

В то же время в ее карьере состоялось знаковое сотрудничество с сирийцем армянского происхождения Авраамом Руссо. Артисты выпустили несколько дуэтов — «Любовь, которой больше нет» и «Просто любить тебя», два года подряд признаваемых лучшими и принесших певцам множество наград.

В паре с Руссо Орбакайте создала концертную программу, с которой артисты гастролировали по городам страны. Певица в 2005 и 2006 годы становилась лауреатом премии «Муз-ТВ» в номинации «Лучшая исполнительница года».

В 2008 году Кристина Орбакайте выпустила восьмой по счету альбом «Слышишь — это я». Он вобрал песни последних лет, среди которых композиции «Солнце», «Спичка», а также дуэт с Аллой Пугачевой «Опять метель», записанный специально для фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

2011 год ознаменовался в творческой биографии Орбакайте новой концертной программой «Поцелуй на бис» и одноименным альбомом. В его поддержку состоялся большой гастрольный тур по стране и за ее пределами, который продолжался до 2013 года, когда Кристина Орбакайте указом президента страны была удостоена звания заслуженной артистки России. В тот же период звезда представила поклонникам свой десятый студийник «Маски».

В 2016 году Кристина Орбакайте была удостоена премии «Шансон года», представила новое концертное шоу — «Бессонница», а также одноименный, одиннадцатый в карьере, альбом, над которым трудилась три года. В это время состоялся первый сольный концерт певицы в Австралии.

Настоящим хитом в 2018 году стала песня «Пьяная вишня». Клип на нее на YouTube посмотрело свыше ста миллионов пользователей. Затем последовал хит «Теряю», видео на который было снято в футуристическом стиле.

В преддверии нового, 2020 года, Орбакайте порадовала поклонников новой песней «Новый год, come on», а в год своего 50-летия представила песню «Я – Кристина Орбакайте». Вскоре после празднования юбилея артистка выпустила сборник «Свобода» с двенадцатью увидевшими свет с 2016 года синглами, среди которых «Пьяная вишня», «Фарс», «Свобода», «Она».

Кристина Орбакайте: кино, театр

Дебют в фильме «Чучело» стал билетом в кино для Кристины Орбакайте как актрисы. Режиссеры разглядели в ней талант и активно стали приглашать в разные проекты. Но расцвет кинокарьеры, как и театральной деятельности, придется на 90-е годы.

В 1991 году Кристина Орбакайте сыграла роль принцессы Фике в фильме Светланы Дружининой «Виват, гардемарины!». Продолжение ленты выйдет в следующем, 1992 году, и тоже с дочкой Пугачевой среди актерского состава.

Главная роль не заставит себя ждать. В 1993 году в ленте «Благотворительный бал» она сыграла девушку Ширли, а ее партнером на площадке стал Леонид Филатов.

Затем Орбакайте появится в мюзиклах «Старые песни о главном», разные части которого будут выходить ежегодно, начиная с 1995 года.

В нескольких картинах Орбакайте сыграла саму себя – это «Ночь в стиле Диско» (2005 г.), «Первый дома» (2006 г.), «Красота требует…» (2008 г.). Ярким среди образов Орбакайте, станет образ Марины Голубевой в трилогии «Любовь-морковь» (2007 г.) и ее продолжениях, где она поменяется телами сначала с экранным мужем Гошей Куценко, а затем в сиквеле и триквеле – с детьми и родителями.

Фильмография Кристины Орбакайте начитывает несколько десятков кинолент, и в каждой из них звезда раскрылась для зрителя новой гранью своего актерского таланта.

Параллельно с музыкой и кино, Кристина Орбакайте развивается как театральная актриса. В 1995 году будущая знаменитость поступила на актерский факультет Российской академии театрального искусства, на курс Владимира Андреева. И уже в студенчестве вышла на театральные подмостки.

Она воплотила на Малой сцене Московского художественного театра образ Хеллен Келлер в спектакле «Понедельник после чуда» по пьесе У. Гибсона. И позже была удостоена премии Министерства культуры за лучшую женскую роль.

Дипломным для Орбакайте станет спектакль «Барышня-крестьянка» в 1998 году.

В 2001 году Кристина Орбакайте в Московском театре эстрады исполнила роль Фрины в пьесе «Даная», а в 2018 году и по сей день выходит на сцену театра «Современник» в постановке «Двое на качелях».

Кристина Орбакайте: личная жизнь

Первой любовью дочки Пугачевой стал молодой и талантливый Владимир Пресняков. Музыкант был на пороге славы, вокруг вились поклонницы, а впереди брезжили новые горизонты, когда он познакомился с Кристиной Орбакайте и влюбился.

«Мы познакомились на программе «Голубой огонек» в 1986 году. Ей тогда было всего 15 лет. Нас посадили за один столик. Это было волнительно. Номер, который я исполнил на празднике, вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Я отпросил Кристину на дискотеку у Аллы Борисовны Пугачевой. Громадная волна меня захватила и понесла. Это была счастливая волна», — рассказывал о встрече с дочкой Пугачевой Пресняков.

Отношения Кристины Орбакайте и 18-летнего Владимира Преснякова начались, когда девушке было всего 15 лет. Ее мама пыталась образумить дочку, дескать, рановато еще о любви думать. Но только Кристина и не подумала ее послушаться. Они стали жить у родителей Владимира в гражданском браке.

«Все девчонки отвязные, а она была безумно скромной, интеллигентной, умной. Она была очень тонкая и стеснительная. Я посмотрел фильм «Чучело» с ее участием, который меня просто убил. Это был бурный роман. Наша совместная жизнь была с любовью прожита», — делился воспоминаниями Пресняков позже.

К слову, мама и папа избранника дочки Пугачевой — Владимир и Елена Пресняковы были знаменитыми солистами ВИА «Самоцветы».

В 19 лет Кристина Орбакайте забеременела и в канун своего двадцатилетия, 21 мая 1991 году, родила в Лондоне первенца Никиту Преснякова. Мальчик рос в творческой среде, которая и предопределила его будущее – он стал музыкантом, как его многочисленная родня.

Старший сын Орбакайте и Преснякова Никита получил образование в Нью-Йоркской киноакадемии на курсе Filmmaking. В 2017 году он женился на модели Алене Красновой.

На свадьбе внука Пугачевой гулял весь бомонд, включая многочисленную звездную родню Никиты. Само празднество окрестили событием года. Пока детей у пары нет.

В 1997 году Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков расстались, так и не сыграв свадьбу ха десять лет совместной жизни. В программе «Судьба человека» в 2020 году Пресняков, пожалуй, впервые расскажет о причинах разрыва. Мол, два лидера не смогли ужиться, в какой-то момент Кристина станет все больше отдаляться, уходя в работу и обрастая новыми связями, другим кругом общения и интересами.

Но все-таки считается, что Орбакайте полюбила другого. Она встретила чеченского бизнесмена Руслана Байсарова на открытии казино, они начали общаться и сблизились. Мужчина развелся с женой ради дочки Пугачевой, они стали жить в гражданском браке, зарегистрировав отношения по всем канонам ислама в Московской соборной мечети. Правда, веру Кристина не сменила.

Год спустя у них родился сын Дени. Но долговечным союз не был – в 2003 году Орбакайте и Байсаров расстались из-за того, что Руслан завел роман с моделью Алиной Цевиной. И для Кристины наступил сложный период борьбы за ребенка – по исламским законам, мальчик после развода родителей остается с отцом.

В скандал вмешалась Алла Пугачева, она даже вынуждена была пойти на ток-шоу в 2009 году, чтобы рассказать все как есть: мальчику не дают видеться с мамой. Тогда-то общественность и узнала шокирующую правду от Примадонны: «Я получила до полусмерти избитую дочь с переломанным носом!».

Суд встал на сторону матери, постановил, что мальчик может в равной степени быть как с отцом, так и с мамой, главное, — на территории России. Став подростком, Дени выбрал учебу в кадетском корпусе в Чечне. После чего поступил в частную школу в Англии, после чего отправился грызть гранит науки в вуз. В 2019 году он получил степень бакалавра, а в 2021 стал магистром Школы бизнеса при Чикагском университете.

Музыкой Дени Байсаров тоже занимался. Он окончил класс по фортепиано и барабану. Но реализовываться начал в арт-бизнесе.

Третьим мужем Кристины Орбакайте стал бизнесмен, дантист Михаил Земцов. Он на 7 лет моложе дочки Пугачевой, но разве большую любовь когда-то останавливал возраст? Они познакомились в Майами в 2004 году на вечеринке и уже не расставались.

30 марта 2012 года Кристина Орбакайте подарила мужу дочку. Девочка родилась в Майами, ее назвали Клавдией в честь певицы Клавдии Шульженко, а также тети и крестной матери Аллы Пугачевой — Клавдии Михайловны Словесник.

Внучка Примадонны занимается танцами и уже успела дебютировать как певица – в 2021 году она вместе с мамой исполнила дуэтом песню «Сон во сне».

Кристина Орбакайте: доходы

С 2006 года Кристина Орбакайте не покидает рейтинг журнала Forbes «главные российские знаменитости». Начав с 20 места в 2006 году и постепенно обосновавшись в золотой середине, звезда в 2018 году оказалась на 38 месте с доходом 1,5 млн долларов. В последующие годы в списке ее фамилия не значилась.

Кристина Орбакайте сегодня

В 2021 году Кристиан Орбакайте с шиком отметила свое 50-летие. Коронавирусные ограничения в мае не действовали, так что развернулось празднество в одном из столичных ресторанов на широкую ногу. Гостями стали Валентин Юдашкин с женой Мариной, художник Борис Рубиновский, стилист Игорь Гуляев и, разумеется, Алла Пугачева с Максимом Галкиным.

Осенью старшая дочка Пугачевой презентовала парфюм Kristinа, который создала в соавторстве с итальянскими парфюмерами Паоло и Тицианой Теренци. Им искренне восхитилась Алла Пугачева: «Я просто поражена своей дочерью! Кристина во всем уникальна, она всегда удивляет меня своей стильностью, умением одеться. Во всем хороша — на сцене и в жизни. И вот пожалуйста — выпустила парфюм».

Фишка аромата — в оформлении: это музыкальная шкатулка с ее вокалом.

В настоящее время Кристина Орбакайте продолжает трудиться на эстраде и театральной сцене. Она живет на два города – Москву и Нью-Йорк, регулярно наведываясь в гости к маме в деревню Грязь. В замке Пугачевой и Галкина у нее есть своя комната, а также спальни для Михаила Земцова и дочки Клавы, гостившей летом у бабушки.

Стареть, судя по всему, Кристина Орбакайте вовсе не собирается. На свой возраст звезда не выглядит от слова совсем, при росте 172 см она весит порядка 54 кг.

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