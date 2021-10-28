Как Ирина Шейк добивалась успеха на мировых подиумах и очаровывала главных холостяков планеты

В этом году супермодели исполнилось 35 лет.

Ирина Шейк сделала то, о чем мечтают миллионы девушек по всему миру. Блеск софитов, съемки, подиумы, глянцевые журналы – эта яркая шатенка из российской глубинки смогла покорить мир моды и главных холостяков планеты.

На протяжении многих лет ее имя не сходит с главных полос самых разных изданий, а на фотосессии с ней выстраиваются очереди из брендов. Как ей все это удалось? Разбираемся с Teleprogramma.pro.

Ирина Шейк: детство, школа и первый заработок

Ирина Шейк – сейчас это имя на слуху не только у тех, кто так или иначе пересекается с миром высокой моды. А ведь когда-то Иру Шайхлисламову дразнили самыми обидными словами из-за худобы и высокого роста. Да и с мальчиками в школе отношения как-то не складывались. К слову, сейчас рост супермодели составляет 178 см при весе 55 кг.

Ирина родилась 6 января 1986 года в ранее никому неизвестном Еманжелинске Челябинской области в самой обычной семье. Ее мама была учителем музыки, а папа – шахтером. В 2000-м, когда Ире было всего 14 лет, Валерий Шайхлисламов умер от рака легких.

Ирина осталась жить с мамой, старшей сестрой Татьяной и бабушкой Галией Гайнисламовной. Именно бабушку Ира называла своей иконой стиля, эталоном естественной красоты и сильной женщины. Кстати, необычная внешность Ире досталась от родных по отцовской линии – татар. От мамы – интерес к музыке.

В школьные годы будущая супермодель хорошо пела и играла на фортепиано. А к окончанию школы стала отличницей, хотя ранее у нее были проблемы на уроках: преподаватели пытались отучить девочку писать левой рукой. Работать Ирина не боялась. С детства помогала маме и сестре в огороде, а однажды даже подрабатывала маляром. Потом на полученные деньги купила себе туфли.

«Я помню время, когда родители сидели без зарплаты – мы жили в режиме выживания. А он учит работать. Учит тому, что никто не придет и не даст вам что-либо просто так», — заявила однажды Ирина Шейк.

После окончания школы №4 в родном Еманжелинске Ирина Шайхлисламова переехала в Челябинск, где поступила в экономический колледж. Она решила учиться на маркетолога. Но поработать по профессии не удалось. В один прекрасный день Ирину заметили представители модельного агентства «Светлана», а дальше, как в прекрасной сказке…

Ирина Шейк: начало карьеры, победа на конкурсе красоты, первый гонорар

Обучившись азам моделинга в «Светлане», Ирина решила идти дальше. В 2004-м она одержала победу на местном конкурсе красоты «Супермодель» и получила свой первый гонорар. Не миллион долларов, конечно, а всего 60 тысяч рублей.

Но в то время для девушки из российской глубинки это были просто баснословные деньги. Вместе с дорогим конвертом ей вручили приглашение на конкурс красоты Supermodel of Russia, который должен был пройти в Москве. Именно в столице произошла судьбоносная встреча.

«Моделями не рождаются, моделями становятся», — призналась как-то Ирина.

Президент международного модельного агентства Grace models Гия Джикидзе не прошел мимо эффектной шатенки. Кстати, именно благодаря ему на модельном небосклоне мирового уровня зажглись такие звезды как Наталья Водянова, Евгения Володина, Ольга Шерер.

С легкой руки Джикидзе Ирина отправилась в Европу. 2005-й стал по-настоящему переломным в жизни будущей супермодели.

Ирина Шейк: первый контракт в Европе и жизнь в Париже

Окном в Европу для Ирины стал Париж. Именно там она начала работать, жила с другими девушками в небольшой квартирке и получала по 30 евро в неделю. Этих денег, по признанию модели, хватало только чтобы сводить концы с концами.

Питались, в основном, рисом, а в метро пытались перепрыгнуть через турникеты, чтобы сэкономить евроценты на поездках. Соседки по жилплощади над ней частенько издевались, отмечая, что Ирина никогда не станет супермоделью – потому что «лицо не такое и фигура тоже».

«Я не могла сказать маме: знаешь, мне здесь плохо, я возвращаюсь домой. Поэтому в какой-то момент я решила переехать в Нью-Йорк, это был 2007 год», — вспоминала супермодель в беседе с Vogue.

Спустя несколько лет Шейк приедет в Париж, где ее будут встречать в лучших отелях, а по городу возить люксовый автомобиль с личным водителем. Но тогда манекенщица о таком даже не мечтала. Как-то она призналась, что была «ужасной моделью»: плохо передвигалась по подиуму, не знала иностранные языки. Исправить ситуацию помогли только трудолюбие и упорство.

«Сегодня просто красивые модели никому не интересны, важны личности. Ум и умение общаться – вот главные качества, которые помогут добиться успеха. Ну и, конечно, желание и умение трудиться – по 24 часа в сутки», — рассуждала Ирина.

Трудилась манекенщица буквально не покладая рук. И ее упорство не прошло даром. В 2007-м Ирина заключила первый контракт со знаменитым итальянским бельевым брендом Intimissimi. Его лицом Ирина была два года, а позже стала послом марки. В том же году Шейк снялась для журнала Sports Illustrated. Издание известно во всем мире тем, что публикует снимки красоток в купальниках.

«Однажды в Нью-Йорке мне позвонили из агентства и пригласили на кастинг с редактором Sport Illustrated Дайан Смит. А я очень боялась идти, потому что у меня был один-единственный розовый купальник. Я все-таки собралась и пошла, и меня выбрали», — сказала Шейк Vogue.

Невероятный успех! Дальше – больше. Спустя четыре года Ирина появится на обложке этого глянца. В той фотосессии с ней работали фотографы с мировыми именами — Памела Хансон, Стив Эрли, Реннио Майфреди. Ранее такой вершины не достигала ни одна российская модель. Кстати, именно в США Ирина решила взять псевдоним Шейк, потому как ее настоящая фамилия Шайхлисламова была труднопроизносима для американцев.

Ирина Шейк: модельный бизнес, кино и благотворительность

А дальше на Ирину посыпались один контракт за другим: La Perla, Armani, Givenchy, Guess, Victoria’s Secret, Blumarine, Replay, Lacoste, Alberta Ferretti, Jean Paul Gaultier, L’Oreal Paris. Список, от которого пестрит в глазах, принес россиянке невероятный успех на мировой арене.

«Третий переломный момент — знакомство с легендарным стилистом Каролин Серф. Она сказала: я дружу с Марио Тестино, ты просто должна у него сняться. И она нас действительно представила, и он пригласил меня на фотосессию с Даутцен Крес, Изабели Фонтана и другими самыми востребованными моделями. Вот тогда многие люди в fashion сказали: вау, наверное, она и правда чего-то стоит», — отметила Шейк в интервью Vogue.

Кроме успеха в модельном бизнесе, Ирина успела зарекомендовать себя как актриса. В ее фильмографии – три картины и даже компьютерная игра. В последней из серии Need for Speed она предстала в образе Милы Беловой. В 2013-м появилась в короткометражке «Агент», режиссером которой стала Пенелопа Крус.

А годом позже в фильме «Геракл», где сыграла персонажа древнегреческой мифологии Мегару. Партнером по съемкам стал Дуэйн Скала Джонсон. Спустя время в копилке модели стало на одну кинороль больше: в 2016 году Ирина сыграла героиню второго плана в скетч-шоу «Внутри Эми Шумер».

Успела попробовать себя Шейк и в качестве телеведущей. В 2013-м она стала вести шоу «Топ-модель по-русски», заменив на этом месте Ксению Собчак.

Большое внимание Шейк уделяет благотворительности, правда, не афиширует это. Известно, что она помогает роддому в родном городе и российскому благотворительному фонду.

Ирина Шейк: романы с Криштиану Роналду и Брэдли Купером

В 2010-м Шейк принимала участие в фотосессии Armani, где встретилась взглядом с одним из самых популярных футболистов планеты Криштиану Роналду. Роман развивался стремительно, вместе с ним гонорары Ирины взлетели буквально до небес.

Их отношения продолжались пять лет. Супермодель ждала предложения руки и сердца, но футболист не спешил. А в перерывах между встречами крутил интрижки. В его списке любовных побед в тот момент оказались американская официантка, аргентинская модель Андресса Урак и телеведущая Лусия Виллалон.

Шейк все прощала, а потом терпение лопнуло.

«Я думала, что уже нашла свой идеал мужчины, но это оказалось не так. Думаю, любой женщине будет неприятно, когда рядом с ней не тот человек. Так вот мне было неприятно. Я не чувствовала уверенности. Отношения — это так сложно. Нужно знать, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, какие ценности в его жизни, что для него важно. Если вы вместе, значит, вы идете в одном направлении и ждете одного и того же», — рассказала в 2015 году Шейк в интервью испанскому журналу Hola.

Но долго грустить манекенщица не стала. На одной из вечеринок Ирина познакомилась с 40-летним претендентом на «Оскар» Брэдли Купером. После пяти месяцев страстного романа актер познакомил модель со своей мамой, которая оказалась от нее в восторге.

В конце 2016-го Ирина наконец-то получила заветное предложение, а в марте 2017 года родила Куперу дочь. Малышку назвали Леа де Сьен Шейк-Купер.

Спустя два года Купер, не скрываясь от фотокамер, флиртовал с Леди Гагой, которая снялась в его фильме «Звезда родилась». После этого Шейк съехала из особняка актера в Лос-Анджелесе.

Ирина Шейк: последние новости

Минувшим летом Шейк провела время в компании Канье Уэста. Папарацци застукали парочку на отдыхе во Франции. Позже она отметила, что не собирается никому рассказывать подробности своей личной жизни.

Шейк признается, что не боится постареть. Супермодель считает, что с возрастом становится только лучше.

«Сейчас для меня комплимент — это когда кто-то говорит, что у меня классное чувство юмора, а не «какие у тебя красивые ноги». На самом деле я обычная девушка из деревни, у которой просто немного другая работа», — цитирует Ирину Vogue.

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