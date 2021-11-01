Полюбила женатого?: как Кристина Асмус на пути к славе оказалась в «любовном треугольнике»

Звезда кино и театра в прошлом году развелась с комиком Гариком Харламовым и теперь старается скрывать свою личную жизнь.

На днях тайное стало явным — поклонники выяснили, с кем сейчас строит отношения актриса Кристина Асмус. Звезда нашумевшего фильма «Текст», как оказалось, встречается с продюсером, у которого есть двое детей и, возможно, жена.

Мужчина благополучно закрыл от всех свой микроблог, но любопытная публика уже все разглядела — и брюнетку (видимо, мать его детей), и наследников, и тот самый мотоцикл, на котором он катал Асмус.

Пока поклонники Асмус поделились на два лагеря — одни ее клеймят, другие поддерживают, — мы выяснили, какие романы еще были у звезды «Интернов» и «Текста» по пути к славе.

Кристина Асмус: настоящая фамилия, детство, родители, образование

Кристина Игоревна Асмус родилась 14 апреля 1988 года в городе Королеве под фамилией Мясникова. Представляться Асмус — по немецкой фамилии своего деда по материнской линии — девушка решит, когда начнет получать пробивать себе путь к кинославе. У родителей Кристины, Игоря и Рады Мясниковых, в семье росли еще три дочки — Карина, Ольга и Екатерина.

Детство будущей телезвезды было голодным и стесненным. Вшестером семья жила в однокомнатной квартире, отец работал в ракетном центре, мама была домохозяйкой. Позже они смогли переехать в двухкомнатную хрущевку, когда глава семьи занялся своим небольшим делом. Но, по воспоминаниям самой Кристины, они часто голодали.

Но несмотря на нужду, родители вкладывались в образование и воспитание дочек. Кристину в шесть лет отдали на гимнастику, и девочка ежедневно трудилась в зале, без выходных и праздников, чтобы стать чемпионкой. Добившись звания кандидата в мастера спорта, девочка бросила спорт в 15 лет, когда определилась с профессией — она решила стать актрисой.

В подростковом возрасте будущая актриса начала посещать местную театральную студию, с удовольствием участвовала в постановках. И по завершении спортивной «карьеры» целиком сосредоточилась на подготовке к поступлению в театральный вуз.

В 2005 году Кристина Мясникова-Асмус отправилась в Москву поступать во МХАТ. С успехом пройдя вступительные испытания, она была зачислена на курс Константина Райкина. Студенческая жизнь оказалась богата на события, съемки и новые знакомства, и девушка расслабилась, забив, что называется, на учебу.

Руководитель курса прогулы Асмус не простил. Он отчислил ее и еще целую плеяду ставших впоследствии знаменитыми студентов, среди которых были Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Григорий Добрыгин и другие. И Кристина вернулась в родной город. Только неудача ее не сломила — девушка не бросила мысли стать дипломированной актрисой, параллельно трудясь в местном ТЮЗе и готовясь к поступлению.

И в 2008 году Асмус прошла испытания в Театральное училище им. Щепкина. Ее руководителем стал Борис Клюев, и сейчас Кристина в приоритете оставила учебу, чтобы не наступить второй раз на те же грабли. И в 2012 году окончила курс, став одной из лучших.

Кристина Асмус: карьера в кино

Во время учебы в Щепкинском училище Кристина Асмус принимала участие в различных кастингах. И в 2010 году, обойдя две тысячи конкурентов, попала на ТНТ в сериал «Интерны». Так Асмус вытянула свой счастливый билетик, попав на экраны и моментально прославившись.

Роль интерна Вари Черноус сделала Кристину Асмус всенародной любимицей. Старательная, романтичная и симпатичная студентка медвуза под началом деспотичного доктора Быкова, которого исполнил Иван Охлобыстин, показала себя во всей красе. И для многих даже стала секс-символом. Ее начали узнавать на улицах, брать автографы, делать фото.

Насыщенный съемочный график мало что позволял Асмус, но ей удалось дебютировать на большом экране. Кристина снялась в фильме «Елки» в 2010 году, а через два года исполнила главную роль в комедии «Zолушка».

Стать заложницей одного образа в планы амбициозной блондинки не входило, и в 2013 году Асмус приняла решение покинуть «Интерны». После чего появилась в ряде ярких сюжетов. Например, в 2015 году Асмус стала партизанкой Галей Четвертак в фильме «А зори здесь тихие».

В следующем году исполнила роль гимнастки Светланы Хоркиной, снявшись в картине «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Кстати, ее спортивное прошлое позволило все трюки на ковре исполнять самостоятельно, а Хоркина осталась под впечатлением от работы Асмус.

Следом за полноразмерной работой в творчестве актрисы появились сериалы. В 2016 году Асмус появилась в многосерийной картине «Тайна кумира», в 2018-м — «Герой по вызову», в 2019-м — «Входя в дом, оглянись».

Но самым знаковым и спорным в карьере Кристины Асмус по сей день остается фильм «Текст» (2019 год). В драме актриса исполнила роль девушки антигероя, появившись на экране в столь откровенных сценах, что поклонники и хейтеры до сих пор припоминают ей эти кадры, а за ее мужем, правда, уже бывшим, на какое-то время даже закрепилось обидное прозвище «куколд».

В защиту Асмус выступили многие звезды. Тот же Иван Янковский, снявшийся с ней в горячей сцене, подчеркнул, что раз все поверили и убеждены, что секс был по-настоящему, значит, они отлично отработали и смогли вжиться в роли безупречно.

Да и Гарик Харламов защищал жену, утверждая, что ее работа — сниматься в фильмах, она актриса, а от актрисы требуется перевоплощение. Что и удалось Кристине в «Тексте» просто блестяще.

В 2020 году Асмус снялась в фильме «Китобой». Здесь девушка тоже оголялась — по сюжету она играет вебкам-модель и снимает с себя все ради заработка.

Кристина Асмус: карьера в театре, ТВ, другие проекты

Окончив училище, Асмус поступила на службу в Московский драматический театра имени Ермоловой, где трудится по сей день. В репертуаре театра с участием Асмус есть несколько постоянных спектаклей: «Язычник», «Утиная охота», «Дачники», «Самоубийца», «Текст» и «Леди Макбет Мценского уезда».

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Регулярно голубоглазая блондинка появляется в различных телешоу. В 2012 году она стала участницей проекта «Жестокие игры» и смогла дойти до финала.

В 2014 году Асмус появилась на льду в пятом сезоне всенародно любимого шоу «Ледниковый период». Здесь в паре с Алексеем Тихоновым она покорила телезрителей, но не удивила жюри и вскоре выбыла из шоу.

В 2020 году Кристина Асмус стала ведущей экстремального шоу «Золото Геленджика». Вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом красотка помогала и направляла участников к победе.

Кристина Асмус: личная жизнь

О личной жизни до замужества Кристина Асмус особо не распространялась. Известно, что у нее был короткий роман с однокурсником Виктором Степаняном. Но не более — отношения быстро сошли на нет.

Во время съемок в «Интернах» в 2012 году актриса познакомилась со звездой сериала «Универ» Алексеем Гавриловым. И непродолжительный период времени они встречались. Об этом романе публика узнала лишь в 2020 году — Гаврилов сам поведал об этом в одном из интервью. Он отметил, что его пассия целиком отдавалась работе и, выбирая между отношениями и съемками, всегда отдавала приоритет второму. Они быстро потеряли взаимопонимание и разошлись.

В 2012 году на съемках Асмус познакомилась с юмористом Гариком Харламовым, резидентом Comedy Club. Оказалось, что сначала они сблизились на фоне общего увлечения — оба обожают футбол. И общение у них началось с онлайн — с обсуждения спортивных новостей в Твиттере. Кстати, первое впечатление Гарик оставил о себе как о пошлом и самовлюбленном типе, позже вспоминала актриса.

В 2013 году Гарик Харламов сделал предложение Кристине Асмус. Пара расписалась, но вскоре появились новости об их разводе. Оказалось, что это правда: их брак был признан недействительным, поскольку Харламов еще оставался женат на первой супруге Юлии Лещенко.

Пройдя соответствующие процедуры, Харламов вновь женился на Асмус. И в январе 2014 года у пары родился первенец — дочка Настя. Звезда быстро пришла в форму после родов и сейчас весит 47 кг при росте 164 см. Да и в декретном отпуске красотка не задержалась и очень скоро снова вышла на сцену родного театра.

Но в июне 2020 года звездная пара внезапно объявила о разводе. Ничто, казалось, не предвещало такого поворота, но артисты уверяли — это не шутка. Хотя поклонников ввели в заблуждение догадки и заявление Владимира Маркони, что, дескать, Асмус и Харламов участвовали у него в шоу Comment Out, и объявить о разводе было одним из заданий. Однако, все это было далеко от правды, и спустя 8 лет семейной жизни Кристина и Гарик все-таки развелись.

Причем, как оказалось, о разводе они с Гариком договорились еще год назад. Так что это решение оказалось обдуманным и взвешенным.

Недавно Кристина заинтриговала кадрами на плече у мотоциклиста. Оказалось, что это 37-летний Борис Кокин, исполнительный продюсер сериалов «След», «Последний мент», «Сидя дома».

В его теперь уже закрытом микроблоге есть снимки с мотоциклом, а также те самые свитер и кепка, которые засветились у Асмус. Сама актриса призналась, что уже познакомила мужчину с родителями. Но у кинодеятеля, возможно, есть жена — он отец двоих детей.

Кристина Асмус: откровенные фото

На волне славы благодаря «Интернам» в 2010 году Кристина Асмус украсила собой обложку мужского журнала Maxim. В материале красотка воплотила образ инопланетянки с татуированным телом. В том же году издание признало голубоглазую блондинку самой сексуальной женщиной.

Сама Асмус периодически выкладывает провокационные кадры в своем микроблоге, будоража фолловеров и вызывая гнев хейтеров. Но блондинку обратная связь, судя по реакции, мало волнует.

Кристина Асмус: диета, похудение

Несмотря на свою хрупкость и невысокий рост, Кристина Асмус утверждает, что склонна к полноте. И чтобы оставаться идеально стройной, блондинка старается следить за питанием, устраивает себе голодные дни, а также не позволяет лишних сладостей.

Не так давно Кристина Асмус возобновила свои тренировки в гимнастическом зале. Девушка спустя более чем 15 лет вновь вернулась на ковер и признается — тело все помнит.

Кристина Асмус сейчас: проекты, доходы

В настоящее время Кристина Асмус задействована сразу в нескольких кино- и театральных проектах. Новый сезон в театре Ермоловой стартовал с премьеры «Леди Макбет Мценского уезда», где актриса исполнила главную роль.

Скоро на больших экранах появится сразу два фильма с участием экс-звезды «Интернов» — «Декабрь», кстати, с Сергеем Гилевым в ролях, и «Хочу замуж», где также отметились Милош Бикович и Марина Александрова.

О том, сколько зарабатывает Кристина Асмус, актриса не распространяется. Девушка не раз признавалась, что очень любит свою работу и готова даже работать за символические деньги. В театре она, по ее рассказам, в прошлом году получала менее 22 тысяч рублей. А вот суммы гонораров за кинопроекты девушка не озвучивает.

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