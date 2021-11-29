Богат, знаменит, и с чувством юмора окей: как Гарик Харламов прославился, достал Ларису Гузееву и нашел любовь

Артист стал известен благодаря проекту Comedy Club, но смог найти себя во многих других направлениях деятельности.

Этой осенью Гарик Харламов открыл свою закусочную, снялся в продолжении сказки «Последний богатырь», стал членом жюри скандального шоу «Игра» на ТНТ. В личной жизни комика тоже все хорошо — он сейчас в отношениях с «копией» своей экс-жены, 28-летней звездой сериалов «Крепостная» и «Гусар» Катериной Ковальчук. А еще он — счастливый отец 8-летней школьницы, в которой просто не чает души.

Каким был путь артиста разговорного жанра к славе и личному счастью — читайте в нашем материале.

Гарик Харламов: детство, родители, настоящее имя

Игорь Юрьевич Харламов родился 28 февраля 1981 года в Москве. При рождении он получил имя Андрей, но спустя три месяца у него умер дедушка, и родители переименовали малыша в честь ушедшего родственника. В школе мальчика прозвали Гариком, а вот Бульдогом он стал уже на телевидении, когда предстал в роли злого ведущего на «Муз-ТВ».

Родители Гарика Харламова Наталья и Юрий развелись, когда он был подростком. Отец вскоре женился снова и переехал в США, мальчик остался с мамой. Он быстро скатился в учебе, стал неуправляемым трудным подростком, и отец забрал его к себе в Чикаго. Там юноша стал посещать актерскую школу «Харенд», где преподавал звезда «Титаника» Билли Зейн.

По возвращении в Москву через пять лет к матери, которая к тому моменту вышла замуж и родила близнецов Катю и Алину, Гарик Харламов хотел было поступать в театральный вуз, но побоялся провала.

И поэтому поступил в Государственный университет управления. Именно в это время тяга к творчеству и юмору нашла выход в КВН — будущая звезда сцены стал фронтменом команд КВН «Сборная Москвы «МАМИ» и «Незолотая молодежь», выступавших в Высшей лиге КВН.

Кроме того, Гарик с двоюродным братом читал анекдоты в метро, выступал с гитарой на Арбате и грезил о сцене.

Гарик Харламов: карьера

Уверенное движение к славе Гарик Харламов начал на «Муз-ТВ», где в 2004 году стал ведущим шоу «Три обезьяны» и «Натуральный обмен». В 2005 год вел на ТНТ реалити «Офис», а затем вошел в число юмористов нового проекта Comedy Club.

Площадка Comedy Club быстро стала для Гарика Харламова возможностью раскрыть свой талант. Юмористические сценки, которые разыгрывал Бульдог в паре с Тимуром Батрутдиновым, Гариком Мартиросяном, Демисом Карибидисом и другими резидентами, содержали и продолжают включать шутки на грани, в том числе и над знаменитостями, политиками, коллегами.

А герои, которых воплотил за много лет Харламов на проекте, запомнились и полюбились зрителям надолго.

Гарик Харламов создал персонажа, о котором впоследствии был даже снят байопик в жанре псевдодокументалистики, — певец Эдуард Суровый. Абсурдные стихи, нелепые рифмы графоман Суровый выдает на-гора с завидной плодовитостью. И якобы в Советском Союзе он представлял страну на вокальном конкурсе «Европесение».

В паре с Тимуром Батрутдиновым Бульдог в 2013 году создает авторский скетч-проект «ХБ Шоу», первый сезон которого с успехом прошел на ТНТ. В 2018 году юмористы запустили на YouTube проект «Ошуительное Хоу», где все так же искрометно шутят, приглашая различных звезд и смеясь вместе с ними и над ними.

Состоялся Гарик Харламов и как киноактер. Впервые в этом статусе юморист появился в эпизоде сериала «Саша+Маша» в 2003 году. В следующем году он составил компанию Светлане Светиковой в картине «Подари мне счастье». В роли журналиста Стаса Харламов предстал в ситкоме «Моя прекрасная няня» в 2005 году.

Режиссеры разглядели актерский талант Харламова, и Гарик ежегодно появляется в тех или иных картинах. Правда, половина из них неоднократно подвергалась критике со стороны экспертов. В 2008 году на экраны выходит «Самый лучший фильм», пародия на киноблокбастеры того времени, в которой Харламов снялся вместе с другими звездами Comedy Club.

В том же году Гарик Харламов снялся в сериале «Универ», в 2009 году мелькнул в эпизоде фильма «Артефакт», а затем появился в продолжении комедии «Самый лучший фильм 2». Третья часть кинопародии с участием Бульдога вышла в свет через два года.

В 2012 году Гарик Харламов снялся в эпизоде «Ералаша», а также снялся в комедии «С Новым годом, мамы!», в 2015 году — в роли самого себя в сериале «Интерны», после чего стал сержантом Моториным в комедии «30 свиданий», а в 2018 году появился в скетчкоме Comedy Club и ТНТ «Zомбоящик», высмеивающем современное телевидение.

Следующим кинопроектом в карьере Харламова стал сериал «Гусар». Анонсируя сериал в 2020 году, Гарик в своем микроблоге признался:

«В моей карьере было самых разных проектов, но работа в «Гусаре» — это нечто грандиозное, не просто большое, а огромное кино, учитывая то количество труда, которое было вложено в этот сериал. Потрясающие костюмированные съемки, фантастический сюжет с путешествиями во времени, много отличного юмора…» — написал Харламов.

В том же 2020 году Харламов предстал в роли барда-самоучки Эдуарда Сурового в псевдодокументальной кинобиографии «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Накануне Нового, 2021 года, на большие экраны вышла сказка «Последний богатырь: корень зла», где Харламов сыграл Колобка. Головастый персонаж так полюбился зрителям, что появится и в продолжении ленты.

Голосом Гарика Харламова в 2020 году заговорил Волк из культового мультфильма «Ну, погоди!». Новый сезон приключений неугомонной парочки уже доступен зрителям всех возрастов.

Гарик Харламов — постоянный гость различных шоу и проектов. Например, в 2004 году он стал участником игры «Угадай мелодию» на Первом канале. В 2007 году с Настей Каменских выступал в проекте «Две звезды». На канале ТНТ Бульдог участвовал в «Импровизации» Павла Воли, а также был гостем у Максима Галкина на «Музыкалити».

Гарик Харламов: личная жизнь

Первые отношения Гарика Харламова, ставшие достоянием публики, случились у юмориста с певицей Светланой Светиковой. Судьба свела их, когда ему было 20 лет, ей 17. Пара была вместе два года, но родители девушки оказались против ее избранника и якобы заставили ее бросить парня.

Следующей избранницей Харламова стала администратор московского ночного клуба Юлия Лещенко. Юморист в 2005 году с Comedy Club в заведении, познакомился с яркой блондинкой, и вскоре они начали жить вместе. Пышная свадьба влюбленных состоялась в 2010 году.

Но в 2012 году Гарик Харламов встречает в Риге Новый год в компании звезды «Интернов» Кристины Асмус, и вскоре вся прессе пестрит новостями о романе двух артистов. Комик позже объяснится: мол, с женой они решили пожить отдельно, любовь ушла, готовятся к разводу, так что он почти холостой. Потому и устраивает личную жизнь.

Только Юлия Лещенко так просто отпустить мужа не захотела. Она игнорировала заседания суда о разводе, обвиняла Асмус в развале ее семьи, и подала заявление на раздел совместно нажитого имущества: планировала с помощью адвокатов отвоевать 2/3 состояния Гарика (на тот момент это почти 20 млн рублей). Но суд обязал Харламова выплатить экс-супруге около 5 млн рублей.

Гарик Харламов и Кристина Асмус

А познакомились Гарик Харламов и Кристина Асмус в 2012 году на съемках. И сблизились на фоне общего увлечения — оба обожают футбол. Они начали общаться онлайн — с обсуждения спортивных новостей в Твиттере. Кстати, первое впечатление Гарик оставил о себе как о пошлом и самовлюбленном типе, позже вспоминала актриса.

В 2013 году Гарик Харламов сделал предложение Кристине Асмус. Пара заключила брак, но вскоре появились новости об их разводе. Оказалось, их брак был признан недействительным, поскольку Харламов еще оставался женат на первой супруге Юлии Лещенко: обиженная женщина игнорировала заседания суда, в связи с чем вынесенное решение было незаконным.

Пройдя соответствующие процедуры, Харламов вновь женился на Асмус. И в январе 2014 года у пары родился первенец — дочка Настя. В 2020 году Харламов отвел дочку в первый класс.

О разводе Харламова и Асмус поклонники узнали из первых уст. Звезды в июне 2020 года одновременно опубликовали сообщение в своих микроблогах о том, что их love story длиной 8 лет закончилась. О каких-то причинах артисты не обмолвились, подчеркнув, что решение обдуманное, обоюдное и окончательное.

Но подписчики звездной паре не поверили! Они попытались найти признаки розыгрыша в этом сообщении и, — как говорится, кто ищет, тот всегда найдет — выяснили, что пара, якобы, поучаствовала у Владимира Маркони в его шоу Comment Out на YouTube. Потому что Маркони взял и подтвердил эту догадку.

Однако, дальнейшие события в жизни пары, увы, доказали обратное — это была не шутка. Развод состоялся, дочь осталась жить с мамой. Но споры о том, что же все-таки могло стать причиной развода, не утихали еще долго. По одной из версий, Харламов и Асмус развелись потому, что он не смог простить ей откровенных сцен в «Тексте». По другой, якобы, красотка изменила супругу.

Сам юморист достаточно откровенно высказался о разводе в беседе с Данилой Поперечным Кадр из YouTube-шоу «Без души», подчеркнув, что как такового прецедента не было, все случилось плавно.

«Это достаточно долго шло, и в какой-то момент ты понимаешь, что мы просто разные люди. То есть, со временем чувства ослабевают, все как-то уходит, и ты понимаешь, можешь ты с этим человеком дальше или нет. И все это обоюдное, я не только за себя говорю», — объяснил Харламов.

Спустя год после развода Гарик Харламов стал встречаться с актрисой Катериной Ковальчук, которая снялась в ним в сериале «Гусар» на ТНТ. Именно там они и познакомились. Первый официальный выход в свет пары состоялся осенью 2021 года на открытии закусочной Гарика.

Гарик Харламов: доходы

По данным рейтинга Forbes самых успешных российских знаменитостей, Гарик Харламов за год зарабатывает 2,5 миллиона долларов. Он расположился на 28 месте списка из 50 отечественных селебрити.

Зарабатывает «Бульдог» сразу на нескольких фронтах: он и артист, и шоумен, и продюсер, и бизнесмен — он основал свой бренд одежды и интернет-магазины. Наибольший доход Харламову приносят гастроли, телевидение и выступления на корпоративах в качестве ведущего и артиста разговорного жанр. Пополняют бюджет и рекламные контракты.

Гарик Харламов сегодня

Юморист Гарик Харламов сегодня по-прежнему востребован, знаменит и развивается в разных направлениях. К тому же, после развода артист довольно сильно похудел — на 15 кг. Настолько, что даже поклонники запереживали — не болен ли кумир. При росте 186 см он весит 90 кг.

В 2021 году комик снялся в приключенческом фильме «Бендеръ» с участием Сергея Безрукова.

Осенью 2021 года Харламов открыл закусочную «Хот-дог Бульдог» в Москве, стал вместе с Гариком Мартиросяном, Нурланом Сабуровым и Юлией Ахмедовой членом жюри в новом проекте ТНТ «Игра». Кроме того, персонаж Харламова Колобок вновь появится на экране в новогодние каникулы 2022 года — продолжение сказки про богатыря в Тридевятом царстве получило название «Последний богатырь: Посланник тьмы».

Гарик Харламов ведет микроблог в Instagram, где освещает свою рабочую сторону жизни, очень много шутит и устраивает челленджи. С подачи юмориста подписчики из России троллили Криштиану Роналду, Джонни Деппа, Лионеля Месси и многих других мировых звезд.

Достается и нашим представителям шоу-бизнеса, в особенности Бульдог неравнодушен к Ларисе Гузеевой и Елене Малышевой — он регулярно высмеивает их фразы, поведение и замечания. Ведущая «Давай поженимся!» долго не обращала на это внимания, но как-то не выдержала и прямо в эфире шоу в сердцах бросила: «Достал ты меня!».

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