Крема, платья и букеты цветов: что приготовили учителям Кожевникова, Бледанс, Костюшкина и другие звезды

У дочки Виктории Бони не будет торжественного 1 сентября, а Юлия Костюшкина предпочитает переводить деньги за букет на благотворительность.

На календаре 1 сентября. С самого утра воздух буквально пропитан волнением школьников, которые наперевес с букетами цветов идут к образовательным учреждениям.

Сегодня нет единого мнения стоит ли дарить учителям цветы и нужно ли прилагать к букету подарки. Целые классы отказываются от давней традиции в пользу благотворительности, но так далеко не везде.

Teleprogramma.pro узнала у знаменитых родителей, как обстоят дела в школах, где учатся их дети. С нами поделились деталями Мария Кожевникова, Юлия Костюшкина, Эвелина Бледанс, Виктория Боня и Эдгард Запашный.

Мария Кожевникова, актриса

У Марии Кожевниковой старший сын Ваня идет в первый класс. У Максима и Васи будут линейки в детском саду.

«Готовимся, выбрали всем рюкзаки. Ваня счастлив и рад, так как ему не надо теперь спать в обед. Я думаю, что это надо обсуждать на высшем уровне. Не все дети в 5-6 лет спят в обед, а не спать нельзя, наказывают. Для ребенка это стресс. Получается, что маленький человек, который не хочет и не может спать, должен лежать полтора часа недвижимый, чтобы никого не разбудить. Это и взрослому-то тяжело, не то, что ребенку. Идиотическая ситуация. Вроде хотим как лучше, а выходит, как всегда. Если спит, то замечательно, но много тех, кто просто не может спать. Ваня у меня лет с 5 не спит, что не делали, не может заснуть. Теперь он просто в восторге, что не надо спать», — делится актриса.

Ваня сам выбрал букет на подарок учителю. А еще семья актрисы участвует в акции «Дети вместо цветов».

«Мы переводим деньги не только фондам, но и конкретным детям. А вот подарков учителям не дарим, у нас это запрещено. Цветы тоже не очень поощряются, но все таки некое внимание должно быть. Детей не стоит лишать возможности подарить учителю хотя бы 2-3 цветочка, которые он выбрал сам».

Виктория Боня, телеведущая

Ее дочка Анджелина пойдет в школу во Франции, в Монако. И там 1 сентября как такового не существует.

«Дети учатся со второй недели, получается с 6 сентября в этом году. Но ничего торжественного не происходит. Раньше в детском саду был праздник, а сейчас пандемия и ничего не делают, просто приходят и учатся. Цветы покупают только русские ученики. Помимо цветов можешь подарить шоколад, ну или что-то на свое усмотрение. У меня знакомая отдавала ребенка в первый класс в России и им сразу директор школы сказала: «Вы не очень заинтересованы в поддержке нашей школы». То есть, только зашел в двери и уже сразу намеки, все требуют каких-то вложений. В то время, когда я училась, конечно, такого не было. Мы дарили только цветы. Невозможно было представить 1 сентября без цветов».

Юлия Костюшкина, супруга Стаса Костюшкина

У нее сын Богдан идет в 9 класс. В этом году будет классическая линейка, родителям разрешат присутствовать на торжественном мероприятии.

А вот цветы в их школе дарить не принято. Уже много лет подряд классы участвуют в акции «Дети вместо цветов».

«Мы дарим несколько букетов, а остальное все переводим в благотворительные фонды. Это достаточно известная акция и она повсеместно есть, что очень радостно. Родительский комитет класса собирает общую сумму, покупает 2-3 букета, а остальное в благотворительный фонд. Получается, те же 5 тысяч, которые я бы потратила на букет, идут на помощь тем, кому это нужно».

Эвелина Бледанс, актриса

Ее сын Сема идет в 2021 году в третий класс. Торжественной линейки не будет, 1 сентября сразу начнутся уроки.

«Мы не дарим цветы, мы участвуем в благотворительной акции. А педагогам преподносим подарки. Я уже подобрала платье и крема для учителей и директора».

Эдгард Запашный, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского

У знаменитого дрессировщика дочки ходят во второй и четвертый класс.

«В прошлом году я был на линейке. Странная была история, нас не допустили, собрали родителей в стороне, как будто мы чумные и забрали детей», — делится он.

Что касается подарков, то тут все зависит от экономической составляющей самой семьи.

«Кто-то принимает решение подарить один букет, кто-то ничего. Я считаю, что надо, особенно если это твой первый учитель. Контакт между учеником и учителем очень важен. А цветочки все же хороший повод расположить к себе. Я в этом году слежу за ситуацией вокруг пандемии, пока не понятно в каком формате пройдут линейки».

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