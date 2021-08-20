«Красота матери и дочери»: Боня запечатлелась с повзрослевшей дочкой без фильтров

Виктория Боня воспитывает дочь Анджелину Летицию, которую родила миллионеру Алексу Смерфиту. В этом году девочке исполнилось уже девять лет. Вместе с мамой она проживает в Монако. В своем Instagram звезда поделилась снимком с повзрослевшей дочерью. Фанаты засыпали ее комментариями.

«Красота матери и дочери. Как круто без фильтров! Искреннее фото! Вы прям порадовали! Почаще публикуйте такие фото!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Виктория отметит свой 42-й день рождения. С отцом Анджелины она рассталась в 2017 году, но сохранила дружеские отношения. Ранее телеведущая заявляла, что устроила личную жизнь, однако раскрывать все карты не стала.

Смотрите также: