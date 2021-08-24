В стиле эпохи Ренессанса: Эвелина Бледанс предстала на премьере в платье сливочного оттенка с «рукавом Марии»

Звезда театра и телеведущая Эвелина Бледанс во вторник, 24 августа, стала гостьей светского мероприятия – закрытого показа триллера «Коса» режиссера Игоря Волошина, который состоялся в Москве в рамках кинофестиваля Strelka Film Festival by Kion.

Для выхода в свет Эвелина Бледанс выбрала наряд в стиле эпохи Ренессанса. Это шикарное платье сливочного оттенка с квадратным вырезом, чуть завышенной талией и «рукавом Марии Магдалины», какой ее изображали на картинах художники Ренессанса. Выглядела актриса в образе дамы эпохи Возрождения очаровательно.

На светскую премьеру она пришла в сопровождении спутника, которым оказался ее коллега и партнер по спектаклю «Супружество как наука» Олег Верещагин. Он, кстати, женат. С Эвелиной Бледанс они знакомы довольно давно, дружат, что вызывало понятную ревность у бойфрендов Эвелины Бледанс. Теперь уже бывших.

Напомним, в числе гостей премьеры фильма «Коса» был и продюсер Илья Бачурин. Он рассказал, что поздравил свою экс-избранницу Равшану Куркову с рождением сына.

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