«Теперь мы просто друзья!»: Эдгард Запашный объявил о расставании с гражданской женой

По словам дрессировщика, более подробных комментариев пресса от него не дождется.

Дрессировщик Эдгард Запашный в Instagram объявил о расставании со своей любимой девушкой и гражданской женой Ярославной. Пара была вместе с 2013 года.

«Теперь мы просто друзья! Уважаемая пресса, которая вполне возможно возбудится на фоне этой новости: пожалуйста, не рассчитывайте на комментарии или объяснения с нашей стороны! Не будет никаких интервью и походов по ток-шоу». Эдгард Запашный

Как отметил 45-летний дрессировщик, они продолжают с Ярославной общаться и воспитывать сына, которого он считает лучшим на земле. Также он призвал всех беречь себя.

Напомним, что Эдгард Запашный и Ярославна познакомились на одной из вечеринок у друзей. У пары достаточно быстро вспыхнул бурный роман. Вскоре они съехались и стали жить вместе. Их общий сын Даниэль появился на свет в 2017 году. Ярославна последние годы работала в цирке братьев Запашных администратором.

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