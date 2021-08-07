«Половину моей жизни растоптали!»: Кожевникова отреагировала на «серебро» Авериной

Актриса и бывший депутат Мария Кожевникова в числе других звезд отреагировала на события в Токио, где 7 августа во время олимпийских соревнований по художественной гимнастике «золото» досталось израильской спортсменке, а россиянка Дина Аверина при отличном выступлении присудили «серебро».

Кожевникова, которая сама является мастером спорта по гимнастике и отдала этой дисциплине 12 лет своей жизни, не смогла промолчать, узнав о результатах соревнования. Она написала эмоциональный пост в социальной сети, заявив, что в этот день судьи Олимпиады нарушили принципы справедливости. Актриса подчеркнула, что победительница соревнований в конце выступления уронила предмет, а российская участница идеально выполнила все элементы, но была признана второй.

«То, что сегодня произошло в мире художественной гимнастики, это просто перечеркивает для меня олимпийские игры жирным крестом! Это не то что несправедливо, это прилюдное, циничное убийство спорта! Я уже не говорю о судьбах и чувствах девочек! — пишет Мария в Instagram. — Сегодня половину моей жизни растоптали!»

Мария сравнила произошедшее с отмененным чистым голом или когда первым финиширует один бегун, а победу присуждают другому.

Она обратилась к российским спортсменкам Дине и Арине Авериным и сказала, что, несмотря на результаты, весь мир видел, кто самая лучшая гимнастка планеты.

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