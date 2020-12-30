«Испытала капитальный шок»: Юлия Костюшкина вспомнила разговор с сыном о Деде Морозе

Каждый российский родитель сталкивается с дилеммой: рассказывать ребенку правду про Деда Мороза и поддерживать детскую веру в новогоднее чудо. Конечно же, дети с годами сами обо всем догадываются, но иногда это может стать шоком для семьи. Так, например, произошло с Юлией Костюшкиной, женой бывшего солиста группы «Чай вдвоем».

Модель рассказала сайту Teleprogramma.pro, что в прошлом году возила младшего сына Мирона в Великий Устюг, в гости к Деду Морозу, и тот произвел на малыша неизгладимое впечатление. А вот старший сын Богдан уже давно относится к зимнему волшебнику скептически. Юлия до сих пор не может забыть один разговор с наследником, который расставил все точки на «i».

«Однажды Богдан сказал: «С Дедом Морозом мне все понятно. А вы-то что мне подарите? Помню, как испытала капитальный шок от этого вопроса», — поделилась Костюшкина.

Тут уж, скорее, пошатнулась вера не ребенка, а его мамы.

Сама Юлия призналась, что очень долго верила в Деда Мороза, но писем ему не писала. А в первый раз, когда волшебник с белой бородой пришел к ней домой, она заплакала и от страха забилась под кровать. Как же все-таки по разному дети реагируют на этого персонажа…

Кстати, недавно певица Виктория Дайнеко заявила, что не стоит забивать детям головы выдумками про Деда Мороза, и вступила в дискуссию со своими подписчиками, не поддержавшими ее мнения.

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