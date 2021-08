Как Бритни Спирс взошла на Олимп и, оказавшись недееспособной, продолжила зарабатывать миллионы долларов

Бритни Спирс не раз становилась героиней скандалов. Сумасшедший успех на рубеже веков, миллионы долларов и фанатов, громкое падение и 12 лет рабства – таким сейчас видится публике путь 39-летней поп-дивы.

Но сейчас Бритни Спирс является олицетворением неидеальной системы опекунства в США. Скандал о том, что звезда долгие годы себе буквально не принадлежала, набирает обороты – отец Бритни Джеймс Спирс контролировал ее финансы, карьеру и личную жизнь и передвижения – без его разрешения она не могла ни выйти замуж, ни купить машину. Как из кумира подростков она превратилась в недееспособную, но несущую золотые яйца птицу, — наш материал.

Где родилась Бритни Спирс и кто ее родители

Бритни Джин Спирс родилась в маленьком городке Маккомб (штат Миссисипи) в 1981 году. 2 декабря этого года она будет отмечать свой 40-летний юбилей. Бритни выросла в многодетной семье, которая была никак не связана с шоу-бизнесом. Мать, Линн Айрен Бриджес, была учительницей начальных классов, затем тренером аэробики, а отец Джеймс Парнелл Спирс – строителем и поваром. Бритни стала средним ребенком – у нее есть старший брат Брайан и младшая сестра Джейми.

Бритни могла бы прославиться на спортивном поприще – для этого у нее были все возможности, родители всячески поддерживали девочку в ее увлечениях. До 9 лет будущая поп-звезда занималась художественной гимнастикой и демонстрировала яркие успехи, выступая на соревнованиях разного уровня. Но ее мечта была петь – сначала она делала это в церковном хоре баптистской церкви, затем на детских песенных конкурсах.

Начало карьеры Бритни Спирс

Бритни было всего 8 лет, когда она попала в настоящий шоу-бизнес. На программу «Новый Клуб Микки Мауса» — культовую американскую телепередачу для детей и подростков – был объявлен кастинг, и юная, но амбициозная девочка смогла пройти прослушивание и получить контракт, оказавшись самой молодой из участников. Организаторы из-за столь нежного возраста приняли решение отправить ее в Нью-Йорк на обучение актерству, выступлению на публике, умению общаться с аудиторией – звезду из малышки Брит делали несколько лет.

В 13 лет она появилась на шоу, влившись в компанию к Джастину Тимберлейку, Кристине Агилере, Райану Гослингу и другим подросткам, чьи имена впоследствии прогремят на весь мир. Как и имя самой Бритни Спирс.

Спустя год шоу закрыли, Бритни вернулась домой. Но с мечтой о славе не попрощалась. Она начала петь в девичьей группе The Innosense. Тогда продюсер герлз-бэнда Лу Перлман разглядел в ней способности и трудолюбие, необходимые для сольной карьеры. Только один из четырех музыкальных лейблов поверил в Спирс, и через 4 месяца свет услышал альбом «…Baby One More Time». Это был январь 1999 года.

Мировой успех Бритни Спирс

«…Baby One More Time» прогремел на весь мир. Одноименный сингл быстро завоевал сердца слушателей, в считанные дни возглавил чарты, стал 15-кратным платиновым и самыми успешным за всю карьеру Спирс.

Альбом разошелся девятимиллионным тиражом, а в Великобритании за первый день релиза было продано 124 тысячи дисков. Бритни отправилась в тур по Америке и Канаде, а по его завершении сразу же приступила к работе над следующим альбомом – трудолюбия ей было не занимать.

Новые хиты не заставили себя ждать. Укрепить успех и нарастить его Спирс помог альбом Oops! I did it again, увидевший свет в 2000 году. Второй альбом за первую неделю купили 1,3 миллиона раз, что стало абсолютным мировым рекордом. Неудивительно, что за его премьерой последовал мировой тур.

В том же году Бритни Спирс получила две награды Billboards Music Awards и стала номинанткой «Грэмми» в категориях «Лучший поп-альбом» и «Лучшее живое исполнение».

Спустя год, в ноябре 2001-го, выходит третий альбом Бритни Спирс, — Britney. И снова – первое место после дебюта в США с продажами в 745 тысяч пластинок за первую неделю после релиза. Бритни вошла в историю музыки как первая в мире исполнительница, чьи первые альбомы стартовали на самой вершине рейтинга.

Во время турне в поддержку альбома у Бритни разводятся родители, умирает бабушка. В том же году поп-дива расстается с Джастином Тимберлейком. Она берет полугодовой отпуск от сцены.

Многие критики сходятся во мнении, что именно 2002-й год стал началом черной полосы в жизни Бритни. Хотя она выпустила четвертый альбом In the Zone, трек из которого, Toxic, сделал, наконец, Бритни обладательницей «Грэмми» в номинации «Лучшая танцевальная композиция». И даже съездила в третий мировой тур.

Однако перелом в личной жизни не смог не отразиться на жизни публичной – вскоре она начинает дружить с Мадонной, увлекается эзотерикой и учением Каббалы, все больше погружается в пучину зависимостей.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк: «Последняя девственница Америки»

С Джастином Тимберлейком официально Бритни Спирс начала встречаться в 1998 году. Познакомились они, напомним, на съемках шоу «Новый Клуб Микки Мауса». На протяжении четырех лет пресса не давала прохода самой яркой паре шоу-бизнеса. Но все закончилось весьма неожиданно для публики. Бритни объявила о разрыве. Девушка назвала причиной разные взгляды на будущее.

Сам Тимберлейк тактично молчал. Но таблоиды раскопали пренеприятнейший эпизод, который вполне тянет на причину разрыва, – измену певицы с ее хореографом Вейдом Робсоном. Поговаривали, что интима между поп-дивой и красавчиком Тимберлейком не было – она была правильной девочкой не только на сцене, но и в жизни. Однако, вся легенда с «последней девственницей Америки» после этого скандала разбилась вдребезги. Как и отношения звездной пары.

Хорошая девочка становится плохой

Казалось, разрыв с Тимберлейком подкосил Спирс. На нашумевшей церемонии MTV Awards 28 августа 2003 года Бритни и Мадонна на глазах тысяч зрителей и многомиллионной телеаудитории целуются взасос. Более того, на той сцене случились лобзания звездной блондинки с Кристиной Агилерой, но их из эфира уже вырезали.

А уже на Новый год красотка Брит выходит замуж за своего друга детства Джейсона Александра. Это случилось в Лас-Вегасе, союз продлился всего 55 часов, поводом к нему стало не великое чувство, а смелая шутка – подвыпив, парочка объявила, что готова сыграть свадьбу хоть сейчас.

Но развеявшиеся наутро алкогольные пары быстро помогли отыграть все назад – благо, в «городе грехов» это так же легко, как и сыграть свадьбу. Певица впоследствии назвала этот поступок ошибкой и объяснила, что просто хотела узнать, каково это – быть замужем.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн

Так и не оправившись от болезненного разрыва с Тимберлейком, Бритни знакомится с Кевином Федерлайном, рэпером и танцором, влившимся на подтанцовку в ее труппу. Три месяца отношений – и в июле 2004 года пара объявляет о помолвке, а под венец идет уже осенью. И это притом, что мужчина был женат на актрисе Шер Джексон и воспитывал двоих детей, самый младший из которых только что появился на свет.

Поп-звезда берет перерыв в творчестве. Оказалось, она ждет первенца. Спустя год, в сентябре 2005-го, у Бритни Спирс на свет появляется первенец Шон Престон Федерлайн, а еще через год – второй сын, Джейден Джеймс.

Казалось бы, вот оно женское счастье – любимый муж и двое сыновей-защитников. Но через несколько недель после вторых родов Бритни подает на развод и вступает в тяжелую, полную стрессов и срывов борьбу за свою свободу.

Бритни Спирс и проблемы с алкоголем, наркотиками и бритье налысо

Год развода с мужем стал поистине патовым в жизни Бритни Спирс и ее карьере. К тому моменту поп-дива плотно подсела на алкоголь и запрещенные препараты – их следы в ее организме нашли, когда пришло время «делить» в суде детей. В январе умирает любимая тетя Бритни, на этом фоне экс-королева тинейджеров ложится в рехаб в Антигуа, но ее хватает не более чем на сутки.

Прямиком оттуда с совершенно безумным видом красотка появляется на пороге салона красоты абсолютно лысая. Сначала Бритни с безразличием позирует вездесущим папарацци, а затем яростно громит бейсбольной битой машину бывшего мужа — так она выплеснула накопленную злость, обиду, ярость.

В конце года на фоне происходящего певица выпускает альбом с говорящим названием Blackout, что в переводе с английского означает «затмение, потеря сознания». Он признан худшим в карьере певицы на фоне всех девяти, поскольку тираж в США достиг всего лишь 800 тысяч, тогда как, например, первые пластинки Спирс продавались миллионами.

Как Бритни Спирс лишили опеки над детьми и саму заключили под опеку

После болезненного развода с Кевином Федерлайном Бритни Спирс целый год глушила боль с помощью запрещенных препаратов, бросив двоих маленьких детей на нянь и прислугу. Теперь имя Бритни Спирс появляется на первой полосе газет не благодаря ее оглушительным музыкальным достижениям, а исключительно по скандальным поводам.

Например, много вопросов у органов было к Спирс в связи с выполнением ею материнских обязанностей. То звезда водит машину с пятимесячным малышом на коленях, то неаккуратно несет его на одной руке, держа в другой стаканчик кофе. Однажды суд просто-напросто забрал у нее сыновей: в январе 2008 года полиция наведалась к поп-диве и застала ее в стельку пьяной. Малыши были тут же. Это стало поводом изъять детей у матери и передать опеку над ними отцу. До сих пор Федерлайн воспитывает сыновей от Спирс, а она видит их крайне редко.

После этого суд взялся за саму Бритни – ее принудительно поместили в психиатрическую клинику, а права на опекунство над поп-дивой передали ее отцу. По сей день Джеймс Спирс не только распоряжается финансами звезды, но и ее личной жизнью. Например, выходить замуж красотке без разрешения нельзя, как и покидать дом и даже водить машину.

Бритни Спирс под опекой: 12 лет творчества

Зато работать – петь, выступать и выпускать альбомы – Бритни не запрещалось. И делала это звезда вполне успешно. Например, в 2009-м по версии музыкального журнала Billboard Бритни оказалась в ТОП-5 самых высокооплачиваемых музыкантов года – она заработав 38,9 миллиона долларов.

В 2011 году Бритни выпускает альбом Femme Fatale, который завоевал высокое признание критиков и высшую оценку со времен со времен Oops!… I Did It Again. Более того, именно этот, седьмой по счету, альбом называют лучшим в карьере поп-дивы.

В 2012 году Бритни Спирс, продолжая активно выступать, становится судьей второго по счету сезона музыкального шоу «The X Factor». С ней заключен контракт на сумму 15 млн долларов – это самая высокооплачиваемая судья за всю историю проекта.

Ее подопечная Карли Роуз Соненклэр (Carly Rose Sonenclar) проходит в финал и берет «серебро». По итогам года журнал Forbes назвал Спирс самой высокооплачиваемой певицей-2012 – ее состояние оценивается в 58 миллионов долларов.

Затем были дуэты с Майли Сайрус, Селеной Гомес, Дженнифер Лопес, Игги Азалией, главные обложки глянца и музыкальных журналов, новый, уже восьмой, альбом Britney Jean, одноименная запись которого, по признанию самой поп-звезды, для нее является самой личной.

Личная жизнь Бритни Спирс под опекой

За годы под опекой отца Бритни Спирс, как выяснится, так и не обрела личного счастья. Красотка объявила в 2011-м о помолвке со своим бывшим агентом Джейсоном Трэвиком. Официальное предложение руки и сердца, помолвочное кольцо в три карата — Бритни сама рассказала об этом в Твиттере:

«OMG. Прошлой ночью Джейсон удивил меня подарком, который я ждала. Не могу дождаться, чтобы показать его вам! Я безумно рада!».

Казалось, вот оно счастье, и дата новой жизни уже назначена – в декабре 2012 года они должны пожениться. Но за месяц до свадьбы пара откладывает церемонию, а в январе – разрывает помолвку.

Весной 2013 года Спирс начинает отношения с адвокатом Дэвидом Лукадо. Но и они недолговечны – летом 2014 года поклонники узнают, что Бритни и Дэвид расстались, причина кроется в изменах Лукадо. А в ноябре блондинка объявляет, что встречается с продюсером Чарли Эберсолом. Снова всего на год – в 2015-м она уходит от него.

С нынешним бойфрендом, Сэмом Асгари, знаменитость в отношениях с 2016 года. И дело, по всей видимости, идет к свадьбе. Если папа разрешит.

Бритни Спирс — проблемы с отцом и опекой, суды и движение #FreeBritney

Активная творческая жизнь Спирс для многих была поводом думать, что у Бритни под опекой отца Джеймса Спирса на протяжении 12 лет все в порядке. Однако, в 2019 году красотка объявляет о перерыве в карьере и на фоне болезни своего опекуна–родителя оказывается в психлечебнице. Общественность воспринимает это как проявление беспокойства дочки за отца, но на деле, как вскрылось позже, поп-дива просто попыталась в суде лишить Джеймса Спирса опеки над собой. Бой был проигран, и опекун-отец насильно запер ее в психушку.

Взбудораженная этим публика запускает в поддержку Спирс движение #FreeBritney «Освободите Бритни», и многие селебрити выражают солидарность – звезду надо спасать и снять с нее опеку. Все потому, что вскрылись шокирующие подробности: все эти годы под отцовским контролем звезда себе просто не принадлежала – папа ей многое запрещал. Общественность заговорила о 12 годах рабства.

Очередная попытка отстоять право на свободу у Брит случилась в 2020 году. Но она не увенчалась успехом – суд снова отказал в снятии опекунства. Исполнительница не опускает руки – в 2021 году она продолжила судебные тяжбы с отцом. У Бритни не столь убедительный бэкграунд за спиной – проблемы с алкоголем, запрещенными веществами, неисполнение материнских обязанностей. Но поп-дива утверждает, что психотропные вещества ей родители давали насильно, она работала без выходных, не могла выйти на улицу без разрешения и иметь детей, потому что отказ от контрацептивов был под запретом.

А по другую сторону баррикад — Джеймс Спирс, который, уверяют адвокаты, в свои 69 испытывает проблемы с алкоголем, болен и не справляется с обязанностями опекуна.

Активисты движения #FreeBritney подсчитали – Бритни Спирс со всем ее бизнесом «стоит» 115 миллионов долларов, и вряд ли отец звезды захочет расстаться с такой драгоценной дочкой добровольно.

Бритни Спирс – похудение и спорт

За период «смутного времени» Бритни Спирс, мягко говоря, запустила себя. Она располнела, не успевала за танцорами на сцене, проблемных зон в ее фигуре было множество. Но в 2015 году блондинка смогла удивить публику, представ на сцене подтянутой, фигуристой и порхающей.

Как оказалось, это результат двух слагаемых – личного счастья с Чарли Эберсолом и усиленных тренировок под началом звездного тренера Тони Мартинеса. Он лично поделился секретом похудения Бритни Спирс:

«Бритни занимается 3-4 раза в неделю, при этом тренировки длятся по 40 минут. Этого достаточно для того, чтобы достигнуть результата. Она очень упорна, старается все всегда делать правильно. Бритни уделяет много внимания кардио, любит заниматься на беговой дорожке, кроме того, я считаю крайне важным уделять должное внимание растяжке. Я помог Бритни отрегулировать систему питания — сбалансировать количество белков, жиров и углеводов, необходимых именно ей», — говорил в интервью Daily Mail Мартинес.

Сейчас Бритни Спирс с удовольствием демонстрирует в микроблоге свою фигуру в купальнике, тренируется и танцует в «прямом эфире» и подчеркивает, что находится в отличной физической форме. А также счастлива с бойфрендом Сэмом Асгари.

Бритни Спирс сейчас: рост, вес, параметры фигуры и цвет глаз

При росте в 163 сантиметра звезда весит 57 килограммов. Параметры фигуры певицы сейчас составляют 89-67-89 см, Бритни Спирс регулярно демонстрирует свои формы в купальнике или обтягивающей одежде, поэтому многие ровесницы могут ей лишь позавидовать. Кареглазая красотка вернулась к прежнему имиджу блондинки.

Татуировки Бритни Спирс

Мода на тату-украшения не обошла стороной и тело Бритни Спирс. Поп-дива носит девять татуировок, они небольшие и являются памятью о тех или иных событиях, периодах и увлечениях.

Первую татуировку Бритни сделала еще в юности – это изображение волшебной феи. Левое запястье звезды украшают игральные кости, которые певица набила в паре с экс-мужем Кевином Федерлайном, правое – алые губы.

На правой ноге – бабочка, парящая над цветами как символ свободы. Еще на пальце правой ноги Бритни красуется цветок, внизу живота – ромашка с китайскими иероглифами и красный крест, а также фраза на иврите на шее сзади, которая должна была переводиться как «новая эра», но мастер допустил ошибку, поэтому получилась бессмыслица. Последним тату стало трио бабочек на шее и ключице справа – две красных и одна синяя.

Документальные фильмы про Бритни Спирс

В 2008 году сама Бритни Спирс пожелала показать публике обратную сторону своей жизни – закулисье. Был снят фильм «Жизнь за стеклом», где поп-дива лично рассказывает, как проходит каждый ее день – от съемок и выступлений до мыслей и впечатлений.

Летом 2021 года в свет вышло объемное документальное расследование «Бритни Спирс под прицелом» (Framing Britney Spears) о жизни Бритни Спирс. Фильм повествует о жизни и скандалах известной исполнительницы – от первых шагов к Олимпу до движения #FreeBritney. Создатели фильма попытались ответить на вопрос, почему всемирно известная поп-дива оказалась недееспособной и в 39 лет не имеет права распоряжаться своей жизнью.

