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В новом году Бритни Спирс собирается бороться за право больше общаться с детьми

Опеку над двумя сыновьями певицы после всех скандалов получил ее бывший муж.

В новом году Бритни Спирс собирается бороться за право больше общаться с детьми
Бритни Спирс готова стать хорошей мамой. Фото: globallookpress.com

2020 год начнется для скандальной поп-звезды Бритни Спирс с новых судебных разбирательств. Певица намерена истребовать у своего бывшего супруга больше времени, которое она может проводить с их совместными детьми.

Напомним, в 2004-м артистка вышла замуж за танцора и рэпера Кевина Федерлайна, уже через год у них родился первый сын Шон, а еще через год второй сын Джейден. Практически сразу после появления второго наследника певица подала на развод. Она собиралась получать алименты от мужа и дать ему право видеться с детьми. Но Кевин подал встречный иск о том же самом. Кое-как звезды договорились и развелись.

Но в 2007-м Спирс как будто с цепи сорвалась: скандалы с ее участием последовали один за другим. Она употребляла наркотики, устраивала неожиданные выходки (попадала в ДТП, побрилась налысо) и не уделяла должного внимания безопасности детей. Суд пересмотрел свое решение и передал опеку над сыновьями Федерлайну. Теперь уже Бритни могла только иногда видеться детьми. В одну из таких встреч она отказалась отдавать ребят отцу, пришлось вызывать полицию.

Тогда же из-за скандального поведения взрослой артистки ей назначили опекуна — собственного отца. Все последующие годы Спирс пыталась избавиться от данного решения суда, и только недавно ей это удалось. Теперь же певица, получившая больше свободы, попытается расширить свои возможности по воспитанию детей, которым уже 13 и 14 лет. Об этом изданию Us Weekly рассказал надежный источник. Сейчас Спирс может проводить с сыновьями всего 30% родительского времени. Кроме того, ее отец-опекун недавно сильно поругался с одним из внуков и даже применил рукоприкладство, что грозило еще больше урезать Бритни общение с детьми.

Уже известно, что канун Рождества мальчики проведут с мамой, а сам праздник — с отцом. И уже 22 января назначено новое слушание суда. Бритни настроена забыть ужасы прошлого и направить свою жизнь в светлое русло. Внешний вид и настроение ей уже удалось подтянуть благодаря своему новому бойфренду — инструктору по фитнесу Сэму Асгари. Глядишь, и с детьми получится.

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В новом году Бритни Спирс собирается бороться за право больше общаться с детьми
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