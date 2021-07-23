«Мы женаты около пяти лет»: бойфренд Бритни Спирс изящно развеял слухи об их помолвке

Много лет борющаяся с опекой своего отца певица Бритни Спирс с 2017 года встречается с фитнес-тренером и моделью Сэмом Асгари. За это время у фанатов артистки не раз возникали мысли о том, что эти двое тайно обручились и уже готовятся к свадьбе (кстати, выйти замуж по своей воле из-за опеки Бритни сейчас не может). А на днях поп-звезду даже заметили с кольцом на том самом пальце.

И вот один из папарацци решил действовать в лоб — просто подошел к Сэму на улице с включенной камерой и поздравил его с помолвкой. 27-летний мужчина не растерялся и устроил фотографу изящный троллинг.

«Да, чувак. Люди не знают, но мы женаты около пяти лет. Знаешь, мы тайно поженились на Гавайях. Такая история. Я не знаю, но я вижу это в газетах. И у нас есть близнецы», — с улыбкой сказал Асгари и в конце показал пальцами знак «мир».

Этот шуточный видеокомментарий опубликован на сайте TMZ. Западные журналисты расценили его, как отрицательный ответ на слухи о помолвке.

Смотрите также: