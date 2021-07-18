«Я ухожу!»: Бритни Спирс заявила, что не выйдет на сцену, пока с нее не снимут опеку отца

18 июля американская певица Бритни Спирс разразилась гневным постом в Instagram. Поводом стала очередная критика подписчиков ее домашних танцев, видео которых 39-летняя звезда регулярно выкладывает в Сеть. Артистка предложила тем, кому не нравятся ее ролики, просто отписаться или выключить телефон и пойти почитать книгу. Но на этом фоне она сделала и более значимое заявление.

«Слушайте, я не собираюсь выступать на каких-либо сценах в ближайшее время, пока мой отец будет управлять тем, что я ношу, говорю, делаю или думаю! Я делала это последние 13 лет… Да, я предпочту выкладывать видео из моей гостиной, а не со сцены в Вегасе», — написала Бритни.

Речь идет о ее многолетней борьбе за право распоряжаться собственной жизнью и имуществом. Кто не знает, с 2008 года решением суда певица считается недееспособной и находится под опекой своего отца. Долгое время Спирс пыталась отстоять свое право на свободу, и у нее в этом деле появилось множество сторонников, но суд не спешит отменять опекунство. Тем временем, Бритни заявляет, что ее семья решила наложить руки на нее доходы и хорошо на ней заработать, ущемляя ее творческую свободу.

«Я не собираюсь наносить тонны косметики и пытаться снова попробовать себя на сцене, я не могу много лет заниматься ремиксами на мои песни и умолять включить мою новую музыку в мое шоу для моих фанатов… Так что я ухожу! Мне не нравится, что моя сестра появилась на церемонии награждения и исполнила мои песни с ремиксами! — продолжает поп-звезда. — Это опекунство убило мои мечты… Так что все, что у меня есть, это надежда. Надежда — единственное, что очень трудно убить в этом мире… Но люди все еще пытаются!»

Напомним, с 2019 года Спирс перестала выступать на сцене после лечения в психиатрическом учреждении. Из последних слов женщины становится понятно, что она не собирается продолжать давать концерты, пока доходами с ее шоу распоряжается отец, а не она сама.

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