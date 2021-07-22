Развод, нервные срывы и отец-опекун: вышел фильм «Бритни Спирс под прицелом»

Документальная кинокартина «Бритни Спирс под прицелом» (Framing Britney Spears) о жизни Бритни Спирс доступна на платформе «Смотрим».

Фильм повествует о жизни скандально известной исполнительницы Бритни Спирс. Еще в июне этого года The New York Times выпустил собственное расследование о популярной артистке 90-х. Журналисты известного американского издания рассказал о непростых взаимоотношениях семейства Спирс, а также личных переживаниях поп-певицы.

Создатели фильма напоминают, что в 2007 году 26-летняя Бритни Спирс пережила несколько нервных срывов, развод и лишилась родительских прав. А спустя год знаменитость оказалась в психиатрической клинике. Также картина расскажет, как отец Бритни — Джеймс Спирс — стал опекуном звезды против ее воли. К слову, за опекунство родитель певицы получает годовое пособие в 130 тысяч долларов.

Документальный фильм «Бритни Спирс под прицелом» ответит, как произошло, что 39-летняя поп-знаменитость оказалась недееспособной. Также зрители увидят, как звезды мировой величины вместе с преданными поклонниками Спирс боролись за права артистки.

Фильм «Бритни Спирс под прицелом» уже доступен на сайте и в приложении «Смотрим».

Смотрите также: