Почему Бритни Спирс хочет отправить родного отца за решетку

Для Америки Бритни — нечто большее. Именно с ней связывают случившийся в конце 90-х очередной всплеск интереса к так называемому тин-попу (то есть подростковой поп-музыке) и особенно его подразделу «поп-Лолита».

Благодаря Бритни на сцену вышли Кристина Агилера, Джессика Симпсон и другие юные красотки, а сама Спирс как своеобразный первопроходец удостоилась титула «Поп-принцесса». Сейчас ее высочество уже не так молода и свежа, как раньше, однако в отличие от многих других «Лолит» 39-летняя артистка все еще продолжает волновать медиапространство. Правда, поводом становятся не столько творческие достижения, сколько личные проблемы артистки.

Сплошной дурдом

Сложности начались почти 15 лет назад, когда затрещал по швам брак Бритни с танцором Кевином Федерлайном. Пара развелась, началась привычная в таких случаях дележка детей: дабы разобраться, кому из родителей отдать право опеки над сыновьями Шоном и Джейденом, суд обязал обоих сдать тесты на наркотики и алкоголь — тут-то и выяснилось, что Бритни в этом плане отнюдь не ангел.

Детей отдали отцу, Бритни была с таким решением не согласна и однажды попросту не отдала сыновей папе, после того как закрылось ее очередное окно для встречи с мальчиками. Все это сопровождалось постоянным попаданием в криминальную и светскую хроники, а затем, после того как суд вообще запретил ей общаться с детьми, звезда загремела еще и в психушку. Поп-принцессу признали недееспособной, а опекуном назначили ее отца — Джеймса Спирса.

На тот момент это решение казалось правильным. Джеймс незадолго до этого помирился со своей второй женой Линн, матерью Бритни, с которой официально развелся в 2002-м (окончательно Джеймс и Линн расстались лишь в прошлом году). Но, если копнуть поглубже, идеальным отцом и мужем мистер Спирс никогда не был. Линн обвиняла супруга во вспышках гнева, которым способствовало увлечение Джеймса спиртным.

Спирсу было всего 22, когда его арестовали за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Конечно, это грехи молодости, но в рамках войны, которая идет сейчас между Джеймсом и адвокатами его дочери, эти грехи могут быть использованы против него.

Замуж? Не разрешаю!

Интересно, что о каких-то сложностях в отношениях между дочкой и папой стало известно сравнительно недавно, в 2019 году. До этого момента карьера Бритни продолжалась: она записывала альбомы, занималась бизнес-проектами (в частности, выпуском именного парфюма и одежды). Но в начале позапрошлого года Бритни внезапно объявила о приостановлении творческой деятельности. Официально причиной было тяжелое состояние отца, которому требовалась операция на кишечнике, но, как позже выяснилось, Бритни собиралась не поддерживать, а воевать с папой в надежде избавиться от опекунства.

Увы, артистка с треском проиграла первый раунд, в очередной раз загремев в психиатрическую клинику, — это случилось в апреле и якобы опять из-за переживаний, связанных с папиной болезнью. Как потом уверяла артистка, в лечебницу она была отправлена отцом против ее воли (да и кто бы добровольно лег в психушку?). По некоторым данным, положили в дурдом звезду аж в январе, а потом придумали красивую историю с нервным срывом из-за «любимого папочки».

Все это всколыхнуло общественность: моментально родилось движение «Освободите Бритни», поддержку которому выразила куча знаменитостей, от Шер до Пэрис Хилтон. Появлялись все новые и новые подробности: оказывается, Бритни вообще себе не принадлежала и, будучи взрослой состоявшейся женщиной, не могла даже оформить отношения со своим многолетним бойфрендом Сэмом Асгари — папа не разрешал. О Спирсе-старшем люди тоже узнали много нового: например, он как-то поднял руку на своего внука Шона, заставив экс-зятя Кевина Федерлайна обратиться в суд.

На кону — $115 миллионов

Джеймс, впрочем, не сдается, называя тех, кто топит за свободу Бритни, конспирологами, а само движение в ее защиту — клоунадой. Отказываться от опекунства он явно не собирался, и легко понять почему — даже в нынешние нелегкие времена рыночная, так сказать, стоимость Бритни Спирс с учетом ее творческих достижений и бизнес-проектов оценивается в $115 миллионов. Естественно, Спирсу-старшему приятнее самому ворочать такими деньжищами, нежели получать подачки от звездной дочки.

Бритни же тем временем продолжает судебные войны с папой и штампует одно обвинение за другим. Достается уже не только отцу, но и прочим членам семьи (у Спирс есть сестра и брат), якобы плясавшим под папину дудку,

а также менеджменту артистки, который, по ее словам, все эти годы был в сговоре с Джейми. «Мой отец и все, кто имел к этому отношение, в том числе мои менеджеры, должны отправиться в тюрьму!» — выдала на днях артистка.

Бритни настояла на том, чтобы все судебные заседания, посвященные ее опекунству, были открытыми. Хотя, как кажется, все и так уже обо всем знают. В феврале даже вышел документальный телефильм, посвященный битве звезды с отцом. Недавно у нее появился новый адвокат, бывший федеральный прокурор Мэттью Розенгарт, который пообещал «агрессивно требовать» отмены опекунства, выразив при этом надежду, что Джеймс Спирс все-таки откажется от него сам.

Бритни и ее юристы неоднократно указывали на то, что старый (отцу звезды 69 лет), больной и сильно пьющий Спирс просто не в состоянии выполнять обязанности опекуна. Однако и у Спирс позиции шаткие — алкоголь, наркотики, похищение собственных детей и запротоколированная недееспособность точно не увеличивают ее шансы на победу в глазах закона.

В общем, в этом заморском триллере все самое интересное еще впереди. Очередная серия (то есть следующее судебное заседание) — в сентябре.

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