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Звездные отцы, которые отказывались платить алименты своим детям

Как знаменитости борются за свои деньги.

Звездные отцы, которые отказывались платить алименты своим детям
Андрей Аршавин и Юлия Барановская. Фото: КП/Смирнов Илья

Ничто человеческое им не чуждо. Некоторые известные личности после развода тоже не всегда охотно выплачивают положенное своим детям. Да и доходы у всех разные. Кто-то перечисляет по решению суда более 400 тысяч рублей в месяц, а кто-то, отчитавшись о скромных доходах, только 40. Рассказываем о самых скандальных звездных алиментах.

300 — 400 тыс. руб.

Сразу два скандально известных футболиста решили уменьшить размер алиментов, решив, что больше не могут выплачивать их прежнем объеме. Мол, доходы снизились.

В ближайшие недели пройдет заседание суда, инициированное Андреем Аршавиным. Экс-звезда футбола, а теперь тренер дал поручение адвокатам начинать суды по снижении выплат на трех несовершеннолетних детей, которые родились у Аршавина в отношениях с Юлией Барановской.

Сейчас выплаты на одного ребенка около 340 тыс. руб. Какие теперь доходы у спортсмена и какие алименты он считает разумными, пока неизвестно.

А вот Дмитрий Тарасов цифр не скрывает. Футболист сейчас в третьем браке воспитывает двоих, а судится за снижение алиментов на дочь от первого брака.

Девочка по решению суда должна ежемесячно получать от отца около 400 тыс. руб. Тогда его годовой контракт с ФК «Локомотив» превышал €1 млн. Теперь по контракту с «Рубином» Тарасов заявляет месячную зарплату в 500 тыс. руб., поэтому просит снизить сумму выплат на дочь до 80 тыс. руб.

100 — 200 тыс. руб.

Многодетный отец Роман Жуков ушел от жены со скандалом — теперь певец строит отношения с новой возлюбленной. А детям платит алименты: по словам экс-супруги Жукова, их общая сумма на шестерых общих детей составляет 120 тыс. руб.

Женщина жалуется, что этой суммы не хватает. А Роман утверждает, что еще переводит деньги на личные карты детей.

Марат Башаров экс-жене официально алименты не платит — при разводе они договорились на неофициальную помощь. Теперь ежемесячно Башаров переводит Елизавете на воспитание сына 140 тыс. руб. Скандалы между экс-супругами случаются регулярно, однако пока выплаты не задерживались.

40 — 100 тыс. руб.

Милана Тюльпанова после скандального развода с Александром Кержаковым (так уж выходит, что футболисты не умеют интеллигентно расставаться) рассказала об алиментах в 40 тыс. руб.

Экс-муж Собчак, не очень востребованный актер Максим Виторган, официально алименты на их сына не платит — при разводе для Ксении это не имело никакого значения. Однако, по свидетельству окружения семьи, артист перечисляет на оплату репетитора для сына около 100 тыс. руб. в месяц.

10 — 30 тыс. руб.

Две звезды сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов и Александр Головин угодили в скандал с алиментами.

Головин с дочкой не видится, хотя его подруга-гример доказала с помощью ДНК-теста, что ребенок его. Головину присудили алименты в размере двух МРОТ — около 24 тыс. руб.

Около 30 тыс. руб. платит на двоих сыновей Емельянов — из-за того, что выплаты нерегулярные, экс-супруга Кирилла обратилась в суд.

Поп-звезда 90-х Вадим Казаченко после скандального развода со своей поклонницей по решению суда платит сыну 14 тыс. руб. в месяц. Певец объяснил в суде, что развод подкосил здоровье — случился инфаркт, и он не может зарабатывать как прежде.

*Суммы выплат примерные, основаны на данных из открытых источников.

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