Звездные отцы, которые отказывались платить алименты своим детям

Как знаменитости борются за свои деньги.

Ничто человеческое им не чуждо. Некоторые известные личности после развода тоже не всегда охотно выплачивают положенное своим детям. Да и доходы у всех разные. Кто-то перечисляет по решению суда более 400 тысяч рублей в месяц, а кто-то, отчитавшись о скромных доходах, только 40. Рассказываем о самых скандальных звездных алиментах.

300 — 400 тыс. руб.

Сразу два скандально известных футболиста решили уменьшить размер алиментов, решив, что больше не могут выплачивать их прежнем объеме. Мол, доходы снизились.

В ближайшие недели пройдет заседание суда, инициированное Андреем Аршавиным. Экс-звезда футбола, а теперь тренер дал поручение адвокатам начинать суды по снижении выплат на трех несовершеннолетних детей, которые родились у Аршавина в отношениях с Юлией Барановской.

Сейчас выплаты на одного ребенка около 340 тыс. руб. Какие теперь доходы у спортсмена и какие алименты он считает разумными, пока неизвестно.

А вот Дмитрий Тарасов цифр не скрывает. Футболист сейчас в третьем браке воспитывает двоих, а судится за снижение алиментов на дочь от первого брака.

Девочка по решению суда должна ежемесячно получать от отца около 400 тыс. руб. Тогда его годовой контракт с ФК «Локомотив» превышал €1 млн. Теперь по контракту с «Рубином» Тарасов заявляет месячную зарплату в 500 тыс. руб., поэтому просит снизить сумму выплат на дочь до 80 тыс. руб.

100 — 200 тыс. руб.

Многодетный отец Роман Жуков ушел от жены со скандалом — теперь певец строит отношения с новой возлюбленной. А детям платит алименты: по словам экс-супруги Жукова, их общая сумма на шестерых общих детей составляет 120 тыс. руб.

Женщина жалуется, что этой суммы не хватает. А Роман утверждает, что еще переводит деньги на личные карты детей.

Марат Башаров экс-жене официально алименты не платит — при разводе они договорились на неофициальную помощь. Теперь ежемесячно Башаров переводит Елизавете на воспитание сына 140 тыс. руб. Скандалы между экс-супругами случаются регулярно, однако пока выплаты не задерживались.

40 — 100 тыс. руб.

Милана Тюльпанова после скандального развода с Александром Кержаковым (так уж выходит, что футболисты не умеют интеллигентно расставаться) рассказала об алиментах в 40 тыс. руб.

Экс-муж Собчак, не очень востребованный актер Максим Виторган, официально алименты на их сына не платит — при разводе для Ксении это не имело никакого значения. Однако, по свидетельству окружения семьи, артист перечисляет на оплату репетитора для сына около 100 тыс. руб. в месяц.

10 — 30 тыс. руб.

Две звезды сериала «Кадетство» Кирилл Емельянов и Александр Головин угодили в скандал с алиментами.

Головин с дочкой не видится, хотя его подруга-гример доказала с помощью ДНК-теста, что ребенок его. Головину присудили алименты в размере двух МРОТ — около 24 тыс. руб.

Около 30 тыс. руб. платит на двоих сыновей Емельянов — из-за того, что выплаты нерегулярные, экс-супруга Кирилла обратилась в суд.

Поп-звезда 90-х Вадим Казаченко после скандального развода со своей поклонницей по решению суда платит сыну 14 тыс. руб. в месяц. Певец объяснил в суде, что развод подкосил здоровье — случился инфаркт, и он не может зарабатывать как прежде.

*Суммы выплат примерные, основаны на данных из открытых источников.