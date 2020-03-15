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«Мы не подошли друг другу»: Милана Тюльпанова покинула проект «Холостяк»

Антон Криворотов решил, что мать должна быть с ребенком.

«Мы не подошли друг другу»: Милана Тюльпанова покинула проект «Холостяк»
Милана Тюльпанова. Фото: instagram.com / milana_tulpanova

Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова не смогла дойти до финала седьмого сезона проекта «Холостяк» и доказать свою любовь, в третьем выпуске Антон Криворотов высказал свое суровое мнение. Во время церемонии роз он сжимал цветок в руке и подозвал девушку к себе, казалось бы, все будет хорошо, но вместо того, чтобы вручить Милане розу и обнять, холостяк предложил ей отойти в сторонку и поговорить.

Вдали от любопытных ушей Криворотов высказал все, что думает о текущем семейном положении Миланы. Напомним, девушка рассказала, что она может лишиться ребенка. Тюльпанова получила письмо от юристов, в котором было сказано, что участие в проекте может стать фатальным для ее семьи.

Холостяк Антон Криворотов решил, что он не может подвергать мать и ее ребенка такой опасности, поэтому отправил Милану домой, ведь именно там ей нужно сейчас быть, рядом со своим сыном Арсением, а не строить новые отношение на телевизионном проекте «Холостяк».

Уже сидя в машине и по пути домой Тюльпанова произнесла свои последние слова на проекте.

«Мы не подошли друг другу, так оно, наверное, бывает. Кто не пробует, у того ничто и не получается» — заявила бывшая супруга Александра Кержакова.

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