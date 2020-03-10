«В маму пошла»: Дарья Жукова впервые показала подросшую дочку от Романа Абрамовича

Ксения Собчак отметила, что девочка все больше становится похожа на маму.

Дарья Жукова три года назад развелась с Романом Абрамовичем. Ори расстались на дружеской ноте, заверив, что вместе продолжат вести бизнес-проекты и воспитывать двоих детей: шестилетнюю Лею и десятилетнего Аарона. Недавно светская львица нашла новую любовь. После года отношений она сыграла свадьбу со своим возлюбленным, греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Они поженились в Париже, а потом устроили торжество в Швейцарии.

Экс-жена Абрамовича старается вести неприметный образ жизни. Она много путешествует и дружит с голливудскими звездами. Время от времени в Сеть попадают снимки, на которых Жукова отдыхает с друзьями. Однако 8 марта она решила впервые показать подросшую наследницу. Основательница музея современного искусства «Гараж» опубликовала фото, на котором позирует с дочкой Леей. Кудрявая девочка улыбается, позируя с мамой.

«За мир, в котором ничто не помешает нашим дочерям воплотить свои самые смелые планы!» — написала Жукова.

Поклонники пришли в восторг от кадра. Многие были очень рады тому, что наконец-то увидели дочь миллиардера. «Становитесь все больше и больше похожи», — заверила Ксения Собчак. «О Боже мой!!!! Вы, девочки, удивительные!» — присоединилась Мила Йовович. «Очень милые!», «Очень хорошенькая Лея», «Кудряшка Сью! В маму пошла», «Какая чудесная девочка», «Наконец-то познакомили нас с ней», — стали комментировать пост подписчики.