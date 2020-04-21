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«А казалась идеальная»: Дмитрий Тарасов случайно «засветил» Костенко в неприглядном виде

В личном профиле Анастасия выглядит намного стройнее.

«А казалась идеальная»: Дмитрий Тарасов случайно «засветил» Костенко в неприглядном виде
Анастасия Костенко с дочерью Миланой/Фото: https://www.instagram.com/p/B_F4R_NqDky/

Дмитрий Тарасов случайно показал супругу Анастасию Костенко в неприглядном виде. Не так давно 26-летняя модель стала мамой во второй раз — полузащитнику казанского «Рубина» она родила дочь Еву. Спустя некоторое время девушка приступила к спортивным тренировкам, чтобы как можно быстрее вернуться к изначальным параметрам. Неоднократно Настя публиковала кадры, на которых хвасталась стройными ногами и подтянутым животом.

Однако, оказалось, что спортивная форма Костенко — не что иное, как фотокоррекция. Тарасов разместил на личной странице в Instagram совместное фото с Настей после одной из домашних тренировок. В кадре четко видно, как у сидящей Костенко проглядывает животик, а бедра визуально стали больше, чем были.

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко/Фото: https://www.instagram.com/tarasov23/

Аудитория поспешила уличить семью Тарасовых во вранье. «Понятно, отфотошопленная. А казалась вся такая идеальная», «Не знаю, что на этом фото прекраснее, Настин жир или отвисшая нижняя губа», «Ожидание и реальность», «А на тренировку что-то посвободнее не судьба надеть?», «Ай да Дима, ай да честный парень», — высказались они.

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