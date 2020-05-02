«Восемь лет не могу прийти в себя»: Марат Башаров со слезами вспоминает о маме

45-летний Марат Башаров со слезами на глазах вспоминает собственную маму. Женщины, явившей миру талантливого актера, не стало около 8 лет назад, но воспоминания о ней по-прежнему приносят Марату большую боль.
Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Башаров рассказал, что родительница до конца своих дней жила на даче. В двухэтажном доме женщина сделала ремонт, однако оценить результат так и не успела. В 2012 году, вспоминает Марат, для него в буквальном смысле наступил персональный конец света: незадолго до смерти мамы Башаров вместе с семьей планировал отпуск во Франции.
Для женщины, жены Марата и сына Марселя уже были куплены билеты, однако за несколько дней до вылета родительница потеряла сознание. Маму Марата на полу обнаружил водитель, который приехал в тот день забирать старшую дочь Амели от бабушки. Он вызвал для женщины скорую, которая госпитализировала ее, но спустя двое суток, несмотря на усилия медиков, мама Башарова скончалась.
«Видимо, это произошло ночью. Если бы дома был кто-то из взрослых, кто бы мог услышать, то… Я разговаривал с ней, пока она была в больнице, но она уже не слышала. Врачи мне сразу сказали – ничего нельзя сделать. Но я был уверен, пусть живет, искал для нее лекарства, нашел. Восемь лет не могу прийти в себя. И не приду уже», — в этот момент глаза Марата наполнились слезами.