«Восемь лет не могу прийти в себя»: Марат Башаров со слезами вспоминает о маме

45-летний Марат Башаров со слезами на глазах вспоминает собственную маму. Женщины, явившей миру талантливого актера, не стало около 8 лет назад, но воспоминания о ней по-прежнему приносят Марату большую боль.

Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» Башаров рассказал, что родительница до конца своих дней жила на даче. В двухэтажном доме женщина сделала ремонт, однако оценить результат так и не успела. В 2012 году, вспоминает Марат, для него в буквальном смысле наступил персональный конец света: незадолго до смерти мамы Башаров вместе с семьей планировал отпуск во Франции.

Для женщины, жены Марата и сына Марселя уже были куплены билеты, однако за несколько дней до вылета родительница потеряла сознание. Маму Марата на полу обнаружил водитель, который приехал в тот день забирать старшую дочь Амели от бабушки. Он вызвал для женщины скорую, которая госпитализировала ее, но спустя двое суток, несмотря на усилия медиков, мама Башарова скончалась.