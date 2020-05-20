«Разбираем состав»: Аршавин сравнил бывших партнеров по «Зениту» с дровами

Бывший футболист сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в Instagram высмеял своих бывших партнеров по клубу. Он разместил снимок, на котором стоит на куче наколотых дров.

«Разбираем состав!» — кратко подписал он смешной кадр, вызвав восторг подписчиков, которые стали оставлять забавные комментарии.

«Да тут несколько составов сборной России на десятилетие», «Как много Погребняка в одном фото», «Никогда не видел столько Дзюб», — заметили пользователи. Отметился в комментариях и бывший партнер Аршавина по «Зениту» экс-супруг певицы Татьяны Булановой Владислав Радимов. «Сволочь», — оставил он подпись под снимком.

Отметим, что в составе «Зенита» Андрей Аршавин выигрывал в 2008 году Кубок УЕФА. Ту команду многие поклонники клуба с берегов Невы до сих пор считают сильнейшей за последние десятилетия. Именно после успеха в Европе некоторые звезды клуба получили выгодные контракты за рубежом. К примеру, сам Аршавин отправился в лондонский «Арсенал».