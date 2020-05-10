Как тема домашнего насилия сделала Тодоренко и Башарова главными антигероями карантина

Самый свежий пример — Регина Тодоренко, которая при подведении светских итогов 2020-го смело может рассчитывать на победу в номинации «Неудачница года». Регина сначала оправдала домашнее насилие, потом извинилась за это.

Но слово, как известно, не воробей — девушку жестко осудили. Впрочем, есть в нашем шоу-бизнесе персонаж, который поддерживает домашнее насилие не словом, а делом. Это, конечно, Марат Башаров, также отличившийся на минувшей неделе. «Телепрограмма» разбирается, кого казнить, а кого пора уже помиловать.

Неосторожная Регина

На карантине стало модным у звезд выходить в прямой интернет-эфир и высказываться на разные темы — времени свободного теперь много. Блогер и телеведущая Регина Тодоренко во время одного из таких эфиров заявила, что женщины, которых бьют мужья, сами в этом виноваты: «Твой муж тебя бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?»

Тодоренко получила десятки тысяч разгневанных комментариев от женщин и была вынуждена все их удалить, закрыв возможность оставлять комментарии на своей странице в Инстаграме. Члену жюри шоу «Маска» пришлось долго объясняться и извиняться:

«Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Да, я оступилась и ошиблась! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Теперь моя площадка в Инстаграме станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!»

Объяснения, увы, не помогли. Волна возмущения оказалась такой мощной, что лишила Тодоренко не только звания «Женщина года» по версии одного глянца, но и нескольких десятков миллионов рублей — с Региной разорвали рекламные контракты две крупнейшие международные компании. Представители одного из брендов даже заявили, что средства, которые должны были заплатить Тодоренко за рекламу, теперь переведут семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Что касается звездных коллег Регины, то большинство из них ее поддержали. Но нашлись и другие, например Вячеслав Манучаров: «Регина — девушка из Одессы, милая, но малограмотная. Чего вы хотели от нее услышать на вопрос о домашнем насилии? Речь Маргарет Тэтчер?

Регина бесхитростно высказалась в соответствии со своим образованием и представлением о мире. В духе патриархата времен крепостного права: бьют бабу — значит, сама виновата… Лишний повод задуматься о том, что звезда — это не просто цифра в Инстаграме, это прежде всего качество личности. Но такие люди, к сожалению, не набирают миллионы просмотров и лайков…»

Теперь Тодоренко надолго осталась без рекламы от крупных брендов — слишком велика волна народного негодования, слишком болезненная тема затронута. Но Регина сохранит работу на ТВ и получит больше просмотров в своих интернет-проектах. К тому же у нее есть муж Влад Топалов, который зарабатывает на жизнь в одной из компаний своего обеспеченного папы. Так что без денег Регина-путешественница не останется.

И травить ее, конечно, не стоит. «Очень важно уважать чувства всех тех, кто тебя слушает и читает, — говорит психолог Анетта Орлова. — Но в эмоциональном порыве каждый может ошибиться. Все мы живые люди. Важно понимать: жертву от агрессора отделяет один шаг. Слишком много боли приходится терпеть жертвам, слишком много гнева накопилось! От «распинания» еще одной женщины ни коронавирус не пройдет, ни жертв насилия не станет меньше!»

«Я ей вот так дал наотмашь…»

Недавно Марат Башаров прошелся сразу по нескольким телешоу, где без всякого стеснения вспоминал свои пьяные разборки с экс-женами. Об одной из них, Екатерине Архаровой, говорил так: «Выставил ее на веранду, дверь закрыл. Можно было обойти дом. Она взяла пепельницу, разбила стекло, порезалась вся. Я открыл дверь… Я ей врезал один раз. Не бил много раз. Я ей вот так вот дал наотмашь…» Архарова тогда сообщала о сотрясении мозга, переломе носа.

Потом Марат сломал нос следующей жене — Елизавете Шевырковой. Лиза не стала подавать в суд — пожалела артиста. Как когда-то Архарова: «Я сжалилась в первую очередь из-за его дочери Амели (рождена в гражданском браке с Елизаветой Круцко. — Ред.), девочке тогда было десять лет, и я не хотела лишать ее отца».

После всех этих признаний Башарова продолжают снимать в приличных фильмах и сериалах, зовут в новые спектакли, продлевают контракт на ТНТ, где он ведет «Битву экстрасенсов»… И никакой травли!

Правда, после телеэфиров, когда ради гонораров Башаров вспоминал свои «подвиги», появилась петиция, в которой за домашнее насилие Башарова предлагают лишить Государственной премии РФ и звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Он продолжает отшучиваться: мол, народ от безделья на карантине так развлекается — петиции пишет.

Если бы волна народного возмущения, обрушившаяся на Регину Тодоренко, настигла и Башарова, 45-летнему актеру это точно пошло бы на пользу. Ну а пока можно вспомнить разве что Татьяну Тарасову, решившуюся публично отчитать актера в одном из телеэфиров, где Марат хвастался трофеями за победы в ледовых проектах. Тарасова тогда сказала: «Тебе не за столами надо сидеть и кубки показывать, а в совершенно другом месте!» И ведь с Татьяной Анатольевной не поспоришь…