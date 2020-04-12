Регина Тодоренко харизматично перевоплотилась в Аллу Пугачеву

Регина Тодоренко неожиданно для многих перевоплотилась в Аллу Пугачеву. Ведущей специально к эфиру программы «Маска» сделали прическу в духе молодой Примадонны – с фирменными кудрями и объемом.

Однако полной неожиданностью для многих оказались певческие способности звезды. Регина абсолютно мастерски спародировала характерную манеру исполнения Аллы Борисовны.

Отметим, что в перерыве между съемок звезда все-таки старается придерживаться режима самоизоляции, уделяя большое внимание занятиям и играм с сыном Майклом. Как истинный блогер, эти мгновения она выкладывает в Сеть порой удивляя своих подписчиков. К примеру, недавно она выставила видео, на котором ребенок танцует под песню Круга «Золотые купола». А вот под композиции Розенбаума она, оказывается, изучает с малышом буквосочетания.