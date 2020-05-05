Скандалы времен коронавируса: Жигунов «спалился», а Башаров объяснил, почему бил жен

Вопреки прогнозам скептиков, карантин проходит довольно мирно - никто никого не уничтожил. Словесные баталии разворачиваются на словах, телеэкране и в соцсетях.

Шоу-бизнес – сфера неспокойная. Люди тут сплошь творческие, эмоциональные, интересы пересекаются по несколько раз на дню.

А тут еще карантин, изоляция, новая реальность… но вопреки прогнозам скептиков, карантин проходит довольно мирно — никто никого не поубивал – ни в прямом, ни в переносном смысле.

Что сделать Тодоренко, чтобы ее не «били»?

Пожалуй, самую большую волну негодования общественности вызвало резкое высказывание телеведущей Регины Тодоренко о домашнем насилии.

Блогерша, занимающая по мнению Forbes, второе место по заработку в Instagram, позволила себе резко высказаться о домашнем насилии.

Ее фраза: «А что ты сделала, чтобы он тебя не бил?», сказанная в видеоинтервью изданию PeopleTalk, вызывала волну праведного негодования, переходящего в ненависть. За считанные дни Регина превратилась в объект интернет травли, буллинга, и только ленивый не осудил ее публично.

Несмотря на принесенные извинения, Регина расплатилась за необдуманное высказывание по всем фронтам: журнала Glamour лишил ее звания «Женщина года», а крупные рекламные агентства – компании PepsiCo и Pampers – миллионных контрактов.

«Да, я оступилась и ошиблась! – написала телеведущая в своем блоге. — Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности».

Из сложившейся не в ее пользу ситуации, из «лимона», который жизнь подсунула Регине, девушка решила сделать «лимонад»: она объявила свою страницу в Instagram «домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать!».

Да, Регина брякнула глупость, да, это было некрасиво и для многих болезненно обидно. Но вот что удивляет: сколько людей набросились на нее со злобой и ненавистью! При этом все они – «противники насилия».

Далее скандал приобрел новую окраску — на защиту оступившейся Регины встали деятели российского шоу-бизнеса и популярные блогеры.

А Иван Ургант в своей программе на Первом канале, отметил, что травля и буллинг в интернете — это тоже форма насилия, и предложил тем, кто выступает против Регины Тодоренко, направить свою энергию в мирное русло и поддержать благотворительные организации.

«Бил Агату? Как?»

Неосмотрительное высказывание Регины Тодоренко отчасти спровоцировано историей актрисы Агаты Муцениеце.

Агата и ее супруг актер Павел Прилучный объявили о разводе в конце зимы, подчеркнув при этом мирное решение вопроса.

И в самом деле, пара спокойно разошлась, но пандемия внесла коррективы: бывшие супруги решили самоизолироваться вместе – в загородном доме. Тут-то мир и был разрушен! Начались скандалы, приведшие к тому, что, по словам Агаты, супруг поднял на нее руку.

В начале апреля, Муцениеце опубликовала пост на страничке своей мамы. Актриса рассказала, о том, что ее муж опасен: «Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы? Потому что Паша забрал мой телефон и выбросил его на улицу. Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он в неадеквате».

Сам Павел Прилучный с обвинением не согласен: «Бил Агату? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, то лучше не лезть в это. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо подумайте».

Агата же, выпустив пар и подняв волну, внезапно извинилась перед супругом. Опять-таки публично и теперь в стихах – на восстановленной Instagram-станице.

Мнения наблюдателей разделились: кто-то сочувствует женщине, кто-то мужчине, кто-то считает это публичной истерикой ради пиара.

Агата больше по теме «Люблю… Тебя люблю…»: Агата Муцениеце попросила у Прилучного прощенияАктриса посвятила мужу стихи собственного сочинения.

«Я бил. Она пила»

Еще одно признание в рукоприкладстве в телепередаче «Секрет на миллион» сделал актер Марат Башаров. По его собственным словам, актер поднимал руку на всех трех своих жен: Елизавету Круцко, Екатерину Архарову и Елизавету Шевыркову.

Актер признался в любви к последней бывшей жене — Елизавете Шевырковой — и попросил прощения на камеру. Раскаяние выглядело так натурально, что ведущая программы Лера Кудрявцева, вхлипнув, сказала, что на месте Лизы она бы его простила.

Но вместо индульгенции артиста настигла следующая волна расплаты за «былые грехи» — на портале Change.org появилась петиция с требованием лишить Марата Башарова Государственной премии РФ и звания Заслуженного артиста Татарстана.

«Насилие несовместимо с почетными званиями и наградами, — говорится в петиции. — Мы уверены, Марат Башарова дискредитирует эти звания и награды, которые носят другие достойные люди».

Сам актер считает, что травить его – кому-то выгодно.

Между Собчак и Гордоном пробежала мышь

На этот раз, конфликт вспыхнул между Ксенией и Александром. В своем Телеграм-канале Ксения подвергла резкой критике соведущего по программе «Док-ток» на Первом канале.

«В коронавирусные времена мне особенно интересно наблюдать за тем, как у некоторых радикально менялось мнение о происходящем,- написала она в микроблоге Кровавая барыня. — Взять Александра Гордона.

12 марта в эфире «Док-тока» он заявил, что ковид — это информационная война, приводил статистику по умершим от сезонного гриппа, ругал ВОЗ за то, что объявили пандемию — и, конечно, фирменно ухмылялся.

18 марта, когда у нас пошли разговоры о карантине критиковал опыт других стран: «Я жду момента, когда вся Европа выйдет и скажет — хватит нас дурить». А вот первого апреля, Гордон уже не шутил — уже гордился «врачами на передовой», уже радовался, что «люди сидят дома». Вот так вот».

Гордон оставил наезд без внимания. Есть мнение, что рейтинги передач, который ведет Ксения Собчак, ниже тех, которые ведет Гордон, и это раздражает светскую львицу. В таблице рейтингов программа «Док-ток» занимает 42-е место.

Жигунов не смог без «Заворотнюк»

Как предполагает КП, 57-летний Жигунов оставил свою 61-летнюю супругу Веру Новикову. Снова.

Главный гардемарин российского экрана был женат дважды. И оба раза на одной женщине – актрисе Вере Новиковой. Первый раз он покинул жену после 22 лет брака из-за Анастасии Заворотнюк.

Экранная любовь к знойной брюнетке переросла в настоящее чувство. Их роман продлился два года, но в 2009 г. актер вернулся к Новиковой.

Второй раз семья разрушилась из-за «копии Заворотнюк». Именно так называют журналистку Викторию Ворожбит, с которой актер познакомился два года назад на Сахалине, где проводил фестиваль телесериалов «Утро Родины».

Внешнее сходство Ворожбит и Заворотнюк бросается в глаза. Лицо, глаза, волосы, комплекция… Актер не афиширует свою личную жизнь – влюбленные «запалились» выкладывая в Instagram карантинные фотографии, снятые в одном месте – подмосковном селе Абрамцево.

Главный свидетель нового романа – роскошный кот Самсон, он же Пыня, который фигурирует в постах пары.