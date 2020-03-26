«Сидя на диване»: Региона Тодоренко рассказала, как теперь путешествует

В личном аккаунте в социальной Сети Инстаграм знаменитая телеведущая сообщила, что все ее поездки отменены. Она рассказала об этом после того, как правительство страны распорядилось запретить международные авиарейсы. Звезда написала под летней фотографией из отпуска, что еще пока сохраняет позитив.

«Путешествуем сидя на диване с помощью фотографий! Я стараюсь не терять оптимистический настрой. У вас как дела?» — написала супруга Влада Топалова.

Подписчики поделились со звездой тем, что тоже стремятся не терять самообладания. Некоторые, помня активное прошлое Тодоренко во время ее работы на шоу «Орел и решка», поинтересовались, как сейчас живет телеведущая без путешествий.

«Вам, наверно, трудно сидеть дома и не путешествовать», «Весь мир увидала уже, куда еще хочешь, Регина?», «Вам, наверное, тяжеловато с вашим графиком жизни?» — спросили некоторые фолловеры.

Напомним, Регина Тодоренко стала ведущей развлекательной передачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница» в 2016 году. Ее карьера профессиональной путешественницы длилась почти четыре года.