«Собчак давно пора пропустить через мясорубку»: Абрикосов вступился за затравленную Тодоренко

Бывший участник «Дома-2» Май Абрикосов вступился за затравленную россиянами Регину Тодоренко. Напомним, телеведущая подверглась коллективной экзекуции после того, как в интервью для развлекательного издания вдруг заявила, что именно женщина должна задуматься, как ей поступить, чтобы ее не бил муж. На эту реплику сразу же обратили внимание как специалисты, занимающиеся проблемой женского насилия, так и простые обыватели. Вскоре Тодоренко лишилась практически всех контрактов, а также звания «Женщины года».

Абрикосов стал одним из немногих, кто посчитал необходимым заступиться за Регину. Он заявил, что как и общественность, со словами Тодоренко он не согласен, однако публичная порка все же не совсем верный метод.

Припомнил Тертишный-Абрикосов и «ляпы» других знаменитостей.

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«Например, блокадница Бузова, которая еще и флаг России не знает, продолжает успешно работать. Камеди Вумен все еще выступают, несмотря на шутку о герое-генерале Карбышеве. Тот же Гудков, сочинивший эту «шутку», по-прежнему работает тоже. Мария Голубкина снимается в кино после высказываний о церкви и пожилых людях. Водонаева, Боня – многим недовольны в нашей стране, но зарабатывают тут. А Ксению Собчак за все ее высказывания давно уже пора пропустить через мясорубку», — обличил он знаменитостей в личном профиле в Instagram.

В свою очередь, Тертишный призвал людей задуматься над словами Регины еще раз. Он надеется, что если аудитория рассмотрит ее реплику в ином контексте, то некоторым за столь бурную реакцию станет стыдно.