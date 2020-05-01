«Моя голубка»: Марат Башаров поделился архивным снимком своей дочери Амели

По словам актера, фотография была сделана 11 лет назад.

Актер Марат Башаров в Instagram разместил снимок своей дочери от первого брака Амели. На фотографии ребенку всего четыре годика.

«Амели! 11 лет назад в этот первомайский день дочь уже помогала папе на льду. Моя голубка». Марат Башаров

Напомним, что Амели появилась на свет в сентябре 2004 года от брака актера с Елизаветой Круцко. Эта женщина работала в студии «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова. Ради любимого мужчины Анастасия Круцко даже приняла ислам. Пара рассталась в 2009 году.

После этого Марат Башаров еще дважды женился, но оба раза неудачно. Он состоял в браке с актрисой Екатериной Архаровой, а затем со своей поклонницей Елизаветой Шевырковой. Оба раза причиной развода стало пьянство актера. Кроме того, известно, что он распускал руки и бил своих жен. Не так давно в студии программы «Судьба человека» Марат Башаров делился подробностями личной жизни. Он признавался, что действительно становится неуправляемым, когда выпьет.