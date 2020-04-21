Игра в «Шакала», аудиокниги, борщи и трамплины для машинок: чем звезды развлекают детей на карантине

А в какие игры играют наши звезды со своими сыновьями и дочерьми? Или может, они находят другие способы организации досуга своих чад? Журналисты Teleprogramma.pro выяснили это.

Анжелика Ревва: аудиокниги как спасение

Супруга юмориста Александра Реввы Анжелика Ревва рассказала нам, что недавно семейство приобрело комплект настольных игр и проводит за ними свои весенние вечера. Впрочем, это далеко не единственное их развлечение.

Анжелика вместе с детьми слушает аудиокниги и призналась, что раньше читала сказки своим дочерям сама, и аудиокниги стали для нее своеобразной палочкой-выручалочкой.

«Когда занимаешься чтением для детей, то и сама засыпаешь, — признается Анжелика Ревва. — Поэтому в данной ситуации мы решили, что аудиокниги будут заменять маму, потому что ей тоже нужно время на саморазвитие и чтение художественной и познавательной литературы».

Поскольку старшая дочь Александра и Анжелики Реввы Алиса учится в шестом классе, а Амели – еще в подготовительном, то аудиокниги подбираются с учетом интересов обеих девочек. И пока они как губка впитывают познавательную информацию, Анжелика может спокойно заниматься своими делами.

Чтобы не устать на карантине, молодая женщина советует всем родителям придумать и даже распечатать организационный план почасовых занятий с детьми.

Анжелика призывает мам и пап не забывать о глотке свежего воздуха и выходить со своими чадами в подъезд, на балкон — да куда угодно и можно. По ее мнению, если уставший ребенок весь день проводит время в Интернете, то никакую информацию он не усвоит.

«Когда мы просыпаемся, то, чтобы разбудить организм, обязательно всей семьей делаем зарядку. Этот процесс очень бодрит. А вообще, я просто преклоняюсь перед всеми мамами и папами, которые умудряются сохранить в семье какую-то добрую атмосферу, — признается Анжелика. — Всем любви, здоровья и терпения. Ведь с любовью можно преодолеть все».

Мария Погребняк учит детей готовить

У дизайнера, светской львицы и жены футболиста Павла Погребняк Марии Погребняк и ее трех сыновей весь день расписан буквально по минутам. Первую половину дня Мария посвящает занятиям в онлайн-школе, во второй готовит со своими тремя богатырями обед: борщ, щи, домашние пельмени, печет тортики.

В свободное время семейство может придумать челленджи в «Инстаграме», поиграть в карты, в шашки, в машинки. Но главный принцип, который использует при воспитании детей Мария, — «Делу время, а потехе – час».

Мария Погребняк привлекает их к процессу приготовления пищи. Так, например, старший чистит овощи или делает тесто, младший добавляет специи, может порезать лук. Мария же, как опытный шеф-повар, только руководит процессом.

«До кризиса дети готовили со мной, но я не просила их убираться. А потом подумала, почему халтурят трое мужиков? Пусть один пылесосит, второй моет посуду, а я же могу отдохнуть, — говорит Мария. — А еще говорят, что помощницами могут быть только девочки. Мне кажется, что с дочкой у нас могли бы быть разногласия, поскольку у меня очень требовательный характер».

Мария считает, что родителям нужно полностью предоставить своим детям самостоятельность. А карантин – это как раз то самое время, когда ребят нужно приучать к уборке, готовке и прочим домашним обязанностям.

«Мои дети сами помещают одежду в стиральную машинку, убирают свою комнату. Раньше я думала, что мне легче сделать все самой, чем приучать сыновей. Но сейчас я ставлю ультиматум: никуда не выходим, пока в квартире не наведем чистоту. Сначала было страшно давать ребенку даже чистить картошку. Так, первый раз он порезался. Зато в следующий раз уже правильно держал нож. А у меня же появилось больше времени на себя», — констатирует Мария.

Слава с дочкой режутся в «Шакала»

Дочка певицы Славы Антонина проводит много времени с собакой, которую приобрели буквально после начала карантина и кошкой. Кроме того, девочка проделывает различные упражнения со своим тренировочным мячом, на котором также ест, спит и делает уроки.

Также Слава рассказала нам и об играх, в которые играет вместе с любимой дочерью.

«Советуем всем настольную игру «Шакал», — делится впечатлениями певица. – А еще мы режемся в карты: в «дурака», в «пьяницу». Поскольку живем за городом, то катаемся на велике».

На вопрос же, что нужно для того, чтобы не устать от детей на карантине, Слава дала очень лаконичный ответ: «Выпить. Больше советов нет».

Глафира Тарханова: вспомнить все

Актриса и многодетная мама Глафира Тарханова в условиях самоизоляции читает с детьми книги, смотрит фильмы и занимается спортом. Поскольку у деток Глафиры большая разница в возрасте, ей приходится занимать каждого из них. Но старший сын уже нашел способы, как правильно организовать свой досуг.

«Он сейчас находится у бабушки. И там существует традиция — в девять часов вечера играть в разные настольные игры, — говорит Глафира».

Глафира Тарханова рассказала, что также недавно приобрела большой комплект книг, среди которых есть как взрослые, так и детские издания. И дети с удовольствием погружаются в процесс чтения.

А на вопрос о том, как не «перегореть» во время постоянного общения с ребенком на карантине, Глафира ответила так:

«Нужно вспомнить тот период, когда вам просто не хватало времени на общение с детьми. И это сейчас прекрасно видно на контрасте. Дети хорошо подключаются к различным видеоресурсам, челленджам, совместным развлечениям. Поэтому досуг можно организовать всегда».

Денис Клявер: строим трамплины из книг

В компанию звездных мамочек органично вписался и один настоящий мужчина – певец Денис Клявер, который дал очень подробные ответы на все наши вопросы.

— Как проводите свое время с детьми на карантине?

— Молча. И терпеливо. (Смеется) На самом деле каждый занят своими делами. Малой выполняет занимательные интерактивные задания, бесится на участке во дворе с собаками, у нас их две, хаски. Дома дрессирует кошек, строит им дома из подручных средств и игрушек, рисует, смотрит научные ролики для категории детей. В общем, заняться ему есть чем.

Нам повезло, он нас не сильно дергает, сам находит себе дела. Супруга ударилась в кулинарию, каждый день радует нас новыми рецептами и блюдами. Безусловно, параллельно и занимается собой, йогой и разнообразными духовными практиками.

А я что? Я на студии, в музыкальном творчестве и эйфории. Давно хотел погрузиться в себя, а тут времени достаточно. Поэтому у каждого есть свое место в доме, никто никому не надоедает и не мучает, как ни странно. Хотя, если честно, когда ввели карантин на месяц, думал, что с ума сойду.

Но благо, он протекает мирно и в согласии! С восхищением и уважением отношусь к родителям, которым приходится вместе со своими детьми делать школьные домашние задания. Нам это предстоит только в следующем году.

— В какие игры играете с детьми?

— В любые. Например, в машинки, строим трассы из подсобных материалов. В ход идет все: и коробки под обувь, и книги идеально подходят под трамплины. Не забываем и настольные игры типа «Монополии» и «Эманджинариума». Также рисуем, танцуем, занимаемся спортом, сходим с ума разнообразно)).

— Есть ли у вас с детьми какие-то семейные традиции, например, вечерние сказки или совместный просмотр определенного мультика?

— Да, каждый вечер я стараюсь сам укладывать Даниэля спать. Перед сном мы разговариваем на разные темы, кто чем занимался весь день, а далее, конечно, следует сказка на ночь.

Сейчас на карантине в мини-традицию вошел совместный семейный просмотр фильмов и мультиков. Каждый день смотреть мультики – на это нужно определенное стальное терпение родителей, поэтому мы и чередуем.

— Что бы вы посоветовали родителям, которые не справляются со своими детьми и устают от них на карантине?

— Постараться занять ребенка своими увлечениями. Недавно я заказал Даниэлю пазлы. До этого ему это было вовсе не интересно, скучно, так как на первом месте стояло «Лего», но как только появилась картинка с его любимым героем, ребенка за уши не оторвать.

В крайнем случае, на помощь всегда приходят гаджеты, виртуальная реальность в играх, но, безусловно, надо понимать, что на это можно уделять ограниченное время. Всегда лучше ребенка занять чем-нибудь с пользой для него.