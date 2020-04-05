«Все мои мечты давным-давно сбылись»: Денис Клявер отложил празднование юбилея

6 апреля певцу Денису Кляверу исполнится 45 лет. Несмотря на яркую юбилейную дату, артист не сможет отпраздновать ее широко из-за коронавируса и принятых по стране карантинных мер. В интервью порталу «7 дней» он рассказал, что перенесет праздник, скорее всего, на лето.

Клявер отметил, что не чувствует себя на этот возраст (по внутренним ощущениям, ему всего лет тридцать) и ожидает от жизни еще много всего интересного.

«У меня прекрасные дети, замечательная жена, мама, поклонники, друзья, творчество, вдохновение… Чего еще желать? — поделился мыслями артист. — Все мои, даже самые дерзкие мечты, которые были в детстве, давным-давно сбылись и вообще, со мной произошло то, о чем я даже не мечтал. Но самое главное и приятное, что у меня есть огромное количество мечт на будущее, и они более весомые и глобальные».

Денис поделился, что во время самоизоляции стал больше общаться с женой, детьми и собаками, а также сделал упор на изучение английского языка. Певец уверен, что время карантина будет совсем недолгим, поэтому каждый должен успеть насладиться этой передышкой перед новым забегом в рабочую суету.