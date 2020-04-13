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«Улетай вороною!»: Слава и Виктор Дробыш сочинили коронавирусные частушки

Певица пытается веселить своих подписчиков в период самоизоляции.

«Улетай вороною!»: Слава и Виктор Дробыш сочинили коронавирусные частушки
Слава умеет поднять настроение окружающим. Фото: Global Look Press

Певица Слава и композитор Виктор Дробыш развлеклись в самоизоляции сочинением частушек на актуальную тему. Продюсер, сидя дома, записал музыкальное сопровождение на гармошке, а артистка придумала слова и уселась во дворе на скамейку, нарядившись в цветастый платок.

И вот какие стихи про коронавирус ей удалось придумать.

«Я сегодня руки мыла —

Отпечатки пальцев смыла!

Нажимаю на «айфон» —

Не работает, блин, он!

 

Ко мне миленький ходил —

Кольца, шубы мне дарил.

Но тут пришел с короною —

Улетай вороною!

 

В изоляции сидела,

Телевизор все смотрела.

Посмотрела я в окно —

Блин, уже зима давно!»

В комментариях Слава написала, что хочет подарить всем в это тяжелое время хотя бы минутку позитива в день. Напомним, недавно, чтобы повеселить публику, она заставила своего супруга поучаствовать с ней в челлендже с обменом одеждой. В результате 67-летний бизнесмен Анатолий Данилицкий станцевал перед камерой в красном женском халатике.

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