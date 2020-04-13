«Улетай вороною!»: Слава и Виктор Дробыш сочинили коронавирусные частушки

Певица Слава и композитор Виктор Дробыш развлеклись в самоизоляции сочинением частушек на актуальную тему. Продюсер, сидя дома, записал музыкальное сопровождение на гармошке, а артистка придумала слова и уселась во дворе на скамейку, нарядившись в цветастый платок.

И вот какие стихи про коронавирус ей удалось придумать.

«Я сегодня руки мыла — Отпечатки пальцев смыла! Нажимаю на «айфон» — Не работает, блин, он! Ко мне миленький ходил — Кольца, шубы мне дарил. Но тут пришел с короною — Улетай вороною! В изоляции сидела, Телевизор все смотрела. Посмотрела я в окно — Блин, уже зима давно!»

В комментариях Слава написала, что хочет подарить всем в это тяжелое время хотя бы минутку позитива в день. Напомним, недавно, чтобы повеселить публику, она заставила своего супруга поучаствовать с ней в челлендже с обменом одеждой. В результате 67-летний бизнесмен Анатолий Данилицкий станцевал перед камерой в красном женском халатике.