Звезда «Паромщицы» Глафира Тарханова: «Ботокс, уколы гиалуронкой – пока не для меня»

Сериал «Паромщица», который идет в эфире телеканала «Россия 1», затрагивает важные темы жизни – счастье и судьба, даже рок. И заставляет сопереживать главной героине Надежде в исполнении актрисы Глафиры Тархановой.

Через какие только испытания не приходится проходить ее персонажу, чтобы вернуть себе доброе имя, внимание сына и душевную гармонию.

Актриса Глафира Тарханова и режиссер Максим Демченко, который также известен по сериалам «Мама Люба», «Сломанные судьбы», «ОБЖ», рассказали журналистам Teleprogramma.pro о съемках и своем понимании счастья и судьбы.

«Она плывет на пароме к другому берегу своего счастья»

– Максим, чем вас зацепил сценарий?

– Когда мне его предложил продюсер Виктор Будилов, то зацепило, прежде всего, название, потому что оно трогает, а затем уже сама история о том, как героиня ищет свое счастье. Красивый образ – когда она плывет на пароме к другому берегу своего счастья… Ммм…

– За время съемок кто из актеров и чем вас порадовал?

– У нас был потрясающий актерский состав, и мне трудно кого-то выделить. Конечно, Глафира прекрасна, она тянет на себе любой проект, но рядом с ней также замечательные Саша Ратников, Андрей Барило, Андрей Фролов, Елена Дудина.

Мы снимали в Великом Новгороде, куда приезжали московские актеры и прекрасные петербургские – Юля Кудояр, Таня Воротникова, Люба Макеева. Получилось удивительное сочетание. Я думаю, зритель оценит уровень актерских работ.

«Я очень доволен, что сериал выходит в карантин»

– Что удалось и что не удалось при создании сериала?

– Сложный вопрос. Я всегда не до конца доволен результатом. Ситуация, в которой мы находимся, — с нашим карантином и пандемией. Удивительно, что проект выходит именно в этот момент. Мне кажется, сейчас он очень востребован.

История простая, но острая по наполнению эмоциями. Поэтому я очень доволен, что сериал выходит именно сейчас, в карантин. Те вещи, которые не случились, сейчас не так важны. Мы находимся в том же состоянии, что и главная героиня: мы ждем, когда все это закончится, чтобы вернулась наша стабильная жизнь, чтобы было здоровье, мы хотим счастья.

– Ваш самый любимый эпизод сериала?

– Мне очень нравятся ночные сцены на реке. Место действия — паром, где происходят события трагические и, наоборот, радостные. Мы были очарованы красотой России, новгородской природой, когда над рекой Волхов стоял туман. Это запомнилось на всю жизнь.

Помимо реки мы выходили на новгородскую натуру рядом с Кремлем, подворьем, храмом с фресками Феофана Грека. Там потрясающее ощущение истории, пространства. Ты действительно понимаешь, что снимаешь в самом сердце России.

– Вы верите в рок или судьбу?

– Да, все, что с нами происходит — не просто так. В нашей профессии судьба обязательно предоставит шанс. Самое главное – быть готовым его реализовать. В этом смысле я верю в судьбу.

«Отношения с соседями в провинции заметно отличаются от московских»

Актриса Глафира Тарханова, как и все мы, живет в изоляции с большой семьей и особенно чувствует время, когда идет показ «Паромщицы».

– Глафира, нравы в Излучинске, где разворачиваются события, вас удивили?

– Конечно, отношения с соседями в провинции заметно отличаются от наших, московских. Я мало с кем знакома из соседей, нет времени обсуждать кого-то и тем более осуждать.

– Режиссер Максим Демченко создавал условия для творчества?

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– Мне повезло с режиссером, который точно знал, каким он видит каждого из героев.

– Попасть в тюрьму – сильное жизненной испытание для вашей героини?

– Это не самое главное в истории «Паромщицы». Отношения между героями, драматическое напряжение, ожидания друг от друга – гораздо важнее. Не буду продолжать, чтобы не раскрывать деталей сюжета.

–Какое у вас послевкусие от съемок в «Паромщице» осталось?

– Моя героиня почти полностью положительная, а вот всех остальных режиссер сделал не совсем однозначными. Мне кажется, зрителям передастся то, что у нас была отличная команда, и мы старались, чтобы сериал получился хорошим. Главное, чтобы у зрителей сериал не вызвал чувство равнодушия.

«Дома с детьми я чувствую себя все время на подхвате»

– Для гармонии внутреннего мира сколько времени вам хватает на общение с близкими в нынешней ситуации с пандемией?

– Находясь дома с детьми, я чувствую себя все время на подхвате. Хотя у меня есть помощники, которые помогают готовить и убирать. Если бы я еще и этим занималась, то времени на общение с внешним миром не хватало бы вообще.

Многодетная семья, детки еще маленькие, сложно внутреннюю иерархию выстроить. Каждого нужно развлекать отдельно, и у каждого свои интересы. Спасают онлайн-переписки, особенно с мамой. Разговаривать по телефону по часу – вообще нет возможности.

– Период изоляции успел провести переоценку ценностей?

– Это происходит с каждым прожитым в домашних стенах днем. Но мне кажется, все правильные ценности останутся на месте после пережитого периода коронавируса.

«Ботокс, уколы красоты гиалуроновой кислотой – пока не для меня»

– Вы успеваете быть не только актрисой, женой, мамой четверых детей, но и красивой женщиной. Ваши рецепты явно не требуют много времени?

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– Сейчас пытаюсь придерживаться одной диеты, и даже не знаю, смогу ли ее завершить. Поскольку она связана с наблюдением врачей, а не очень понятно, смогу ли я ездить в клинику на обследование каждый день.

Ботокс, уколы красоты гиалуроновой кислотой – пока не для меня. Я похудела и лицо ушло, в первую очередь, так что все нормально (Смеется). Нет времени на семиступенчатую систему ухода – нанести тоник, один, другой, флюид, крем и прочее.

– Что значит, когда дома все хорошо и на душе прекрасно? Ваш рецепт счастья?

– Самое главное – когда дети улыбаются, все в семье здоровы, и ни у кого нет температуры. Мы успели переболеть ОРВИ – весна все-таки, помимо коронавируса есть сезонные болезни.