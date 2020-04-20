«Уже давно не в моде»: Дарья Пынзарь избавилась от нарощенных локонов и ресниц на карантине

Дарья Пынзарь прославилась, когда попала на проект «Дом-2». Она смогла найти любовь и создать крепкую семью. Вместе с мужем Сергеем девушка занимается недвижимостью, а также воспитывает двух сыновей. Третий год пара живет в Турции, где и занимается заработком денег. Бывшая участница телестройки всегда старалась следить за собой.

Уже много лет Дарья носит наращенные локоны и ресницы. Но в связи с пандемией коронавируса во многих странах временно закрылись салоны красоты. Вот и известная бизнесвумен страдает без услуг профессионалов. Ей пришлось избавить и от ресниц, и от длинных волос. Накануне Пынзарь предстала на новых фото и видео с короткими волосами, которые теперь убирает в забавные хвостики.

«Между варкой борща и снятием наращенных волос самостоятельно — вышла на балкон позагорать и поняла, что ношу носки с тапками. Всегда смеялась над этим, но видимо нужно было просто дорасти до этого возраста, еще немного и панталоны с начесом пойдут в ход», — поделилась Дарья.

Поклонники ранее критиковали девушку за слишком кукольный вид. На этот раз многие отметили, что она стала выглядеть гораздо свежее и моложе. «Волосы уже давно в моде иметь свои, родные!», «Да! Наращенные уже давно не в моде», «Прическа такая прикольная, мне нравится», «Прям девочка», — прокомментировали пост подписчики. Сама Пынзарь отметила, что не следует моде, поэтому не исключено, что после завершения карантина она снова вернется к прежнему облику.