«Люблю до слез»: Ревва перебрал архивные снимки с первой свадьбы

Александр Ревва в самоизоляции перебрал архивные снимки со свадьбы. 19 апреля исполнитель и его супруга Анжелика отмечали 13-ю годовщину свадьбы. Неоднократно артист публично признавался жене в любви и подмечал: она и дочери Алиса с Амели являются главным приоритетом для него в жизни. Анжелика старается поддерживать своего супруга в любых начинаниях, а зимой и вовсе согласилась сыграть с певцом свадьбу вновь.

После Пасхи Ревва решил немного поностальгировать и обратился к старым снимкам. Самым памятным для него стал тот, на котором он с супругой запечатлены в день свадьбы. Анжелику на этом кадре узнать достаточно трудно: длинноволосая блондинка выглядит совсем юной. Сам же Ревва в кадре предстал с длинным каре, которое долгое время было его фишкой.

«И в этот момент она отвечает: «Да!» 19.04.2007», — многозначительно подписал Александр фото.

Сама Анжелика описала этот день немного по-другому.

«Я помню как вчера ту минуту, когда наши глаза встретились… на танцполе… в центре круга… нас закружило, и через месяц я стала невестой! Мы все поняли сразу… это был электрический ток… ток, который и сейчас бьется в венах и иногда просится наружу. Я люблю тебя до слез. Мой forrevva!!! P.S. Да, мы любим жениться, как вы поняли… но только друг на друге», — сказала она.

В комментариях подписчики поспешили отметить: и муж, и жена претерпели большие изменения. «Очень изменились, серьезно», «Похожи», «Какие вы красивые, дай Бог, чтобы жили не разлей вода», Поздравляем с годовщиной вас, наши хорошие», — нажелали добра они.