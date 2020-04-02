Отложим до лета: Самойлову и Джигана могут не развести, а Максим рискует остаться без обручального кольца

Минюст предложил отменить браки и разводы до 1 июня из-за распространения опасного заболевания. Кто из звезд пострадает?

Коронавирус изменил намеченные планы всего мира. Концерты, торжества, массовые встречи весной 2020 года — почти все под запретом. Уже отменены большинство международных конкурсов и политических встреч, что уж говорить о свадьбах и разводах, теперь их тоже придется перенести, но уже официально.

«Министерство юстиции направило предложение, чтобы государственная регистрация заключения браков и соответствующие даты переносились после 1 июня 2020 года, когда, предположительно, может миновать опасность, связанная с коронавирусом», — сказал заместитель министра юстиции РФ Денис Новак.

Журналисты Teleorogramma.pro решили выяснить, кто же из российских звезд попадает под возможный грядущий запрет.

Может, передумают разводиться?

Оксана Самойлова и Джиган

Модель Оксана Самойлова публично заявила о своем желании подать на развод с рэпером Джиганом из-за его неадекватного и неподобающего поведения. Поженились звезды 12 декабря 2012 года.

За эти годы обзавелись четырьмя детьми, дорогой недвижимостью и предметами роскоши, которые теперь предстоит поделить официально. Но если соответствующий закон примут, то подать заявление на развод пара сможет не ранее лета.

Лолита Милявская и Дмитрий Иванов

Видимо, на длительный бракоразводный процесс попала и певица Лолита Милявская. Звезда решила развестись с молодым супругом еще в прошлом году. Лолита и бывший фитнес-тренер Дмитрий Иванов поженились в 2010 году. Супруг младше своей известной жены на 13 лет.

Он клялся ей в любви и даже сам настоял на брачном договоре перед свадьбой, чтобы его не подозревали в меркантильности и корысти. Но любовь оказалась не такой уж крепкой.

Летом 2019 года, узнав об измене Дмитрия, Лолита попросила признать брак фиктивным. Первое слушание по расторжению брака состоялось в октябре, но Дмитрий на него не пришел, написав в ответ жалобу в районный суд Москвы.

Развод затянулся. Теперь официально расстаться с неверным мужем Лолита сможет не ранее, чем через два месяца.

Большая вероятность, что закон примут

По поводу сложившейся ситуации мы поговорили с адвокатом, кандидатом юридических наук, руководителем практики семейного права Викторией Дергуновой.

«Большая вероятность, что предложение Минюста в данной мировой ситуации с эпидемией короновируса будет принято. И тогда все намеченные браки и разводы придется перенести, потому как будет приостановлена работа ЗАГСов. Это время стоит перетерпеть. Сейчас все мы подвергнуты испытанию несвободой».

А кто лишится свадьбы?

Придется подождать с переменами в личной жизни не только тем, кто хочет развестись, но и тем, кто желает вступить в брак.

Певица Максим

Певица Максим в декабре прошлого года объявила о том, что помолвлена. Имя будущего супруга неизвестно, да и свою личную жизнь артистка давно держит в тайне.

Когда состоится торжество — никто не знает. Однако в связи с запретом на массовые мероприятия, а теперь и на предложение Минюста отложить все бракосочетания на лето, скорее всего, Максим придется подождать со свадьбой.

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба

Солистка группы Artik & Asti Анна Дзюба тоже попадает под возможный запрет. Осенью 2019 года певица сообщила поклонникам, что возлюбленный попросил ее руки и сердца, и в ее жизни грядут большие перемены.

29-летняя Анна приняла предложение от своего 40-летнего бойфренда — бизнесмена Станислава Юркина. Задолго до того, как она объявила о помолвке, фоловеры стали поздравлять певицу.

На своей странице в «Инстаграме» Анна написала: «Да, я выхожу замуж, сама пока не могу поверить, но реальность подтверждает». Теперь придется повременить с торжеством.

больше по теме Солистка группы Artik & Asti выходит замуж через полгода после знакомства Избранником девушки стал бизнесмен Станислав Юркин.

Анастасия Задорожная

Анастасия Задорожная — известная актриса, ведущая и фотомодель — также планирует выйти замуж в 2020 году. О помолвке она сама намекнула в Instagram, опубликовав фото руки с кольцом на пальце.

«ПАЙ-ДУ», — написала Настя, опубликовав руку с кольцом. Имя избранника, с которым они вместе уже полгода, актриса держит в секрете. Это будет первый брак актрисы, но, похоже, по-настоящему счастливой она сможет стать только после 1 июня.

Комментарий юриста:

«Все оплаченные пошлины будут иметь силу и после запрета на заключение или расторжение брака. Как только ситуация стабилизируется — все запланированные юридические процессы вновь будут иметь силу», — отметила Виктория Дергунова.

Справка:

Виктория Дергунова — преподаватель кафедры семейного и жилищного права Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Член группы адвокатов Федеральной палаты адвокатов РФ, сертифицированных программой HELP в сфере международного семейного права, оказывающих помощь в рамках Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей. Член Координационного совета при Общественной палате РФ по рассмотрению спорных случаев по отобранию детей.