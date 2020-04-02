Коронавирус отменил бой: Фергюсон назвал Нурмагомедова трусом

Похоже, что легендарное сражение между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все же не состоится. Пока российский боец грустит оттого, что не может не только прилететь в Америку, но даже покинуть Россию из-за эпидемии коронавируса, его оппонент буквально ликует.

Фергюсон записал весьма оскорбительное обращение, похожее на диктофонную запись, и выложил его в свой личный аккаунт в Twitter.

Тони не признает пандемию и до сих пор считает, что Хабиб по своей воле отказался от драки, а эпидемия только сыграла ему на руку. Якобы Нурмагомедов мог прилететь в США из Абу-Даби, и тогда бы бой точно состоялся, но он отправился в Россию, зная, что покинуть страну уже не сможет.

Как заявил Фергюсон, он уже восемь лет побеждает Хабиба на своем поле. Нурмагомедов на это заявление своего врага по октагону пока ничего не ответил.