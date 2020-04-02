«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

Коронавирус отменил бой: Фергюсон назвал Нурмагомедова трусом

Тони Фергюсон жестко прошелся по российскому бойцу в соцсетях.

Коронавирус отменил бой: Фергюсон назвал Нурмагомедова трусом
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Globallookpress

Похоже, что легендарное сражение между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном все же не состоится. Пока российский боец грустит оттого, что не может не только прилететь в Америку, но даже покинуть Россию из-за эпидемии коронавируса, его оппонент буквально ликует.

Фергюсон записал весьма оскорбительное обращение, похожее на диктофонную запись, и выложил его в свой личный аккаунт в Twitter.

Тони не признает пандемию и до сих пор считает, что Хабиб по своей воле отказался от драки, а эпидемия только сыграла ему на руку. Якобы Нурмагомедов мог прилететь в США из Абу-Даби, и тогда бы бой точно состоялся, но он отправился в Россию, зная, что покинуть страну уже не сможет.

Как заявил Фергюсон, он уже восемь лет побеждает Хабиба на своем поле. Нурмагомедов на это заявление своего врага по октагону пока ничего не ответил.

Тэги

спортТони ФергюсонХабиб Нурмагомедов
Loading...