«Она получила в затылок»: Лолита вспомнила, как ее мать избили в Киеве из-за русской речи

Как отметила певица, после того случая она наняла для родственников охрану.

Певица Лолита в интервью журналисту Дмитрию Гордону вспомнила, как несколько лет назад ее мать избили в столице Украины Киеве. Всему виной стала русская речь.

«Она шла из школы, вела мою дочь Еву средь бела дня. Она говорила по-русски, и сзади раздался удар. Она получила в затылок. Еву не тронули». Лолита

Как отметила певица, житель Украины спросил ее мать по-украински, «почему она разговаривает на собачьем языке». После этого исполнительница решила нанять для своих родных и близких людей охрану, потому что начала опасаться за их здоровье.

Кстати, Гордон, комментируя этот эпизод отметил, что вообще-то в Киеве большинство жителей говорит именно на русском языке.

Отметим, что сама Лолита сейчас находится в стадии бракоразводного процесса со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым, с которым она была вместе на протяжении десяти лет. Любопытно, что исполнительницу не могут развести уже несколько месяцев. Заседание, которое должно было поставить точку, недавно перенесли из-за пандемии коронавирсуса. Скорее всего, свободной женщиной она станет не раньше лета этого года. Минюст рекомендовал на время «заморозить» все браки и разводы в России.