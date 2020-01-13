Романтическое свидание Asti на Бали чуть не закончилось трагедией

29-летняя певица Анна Дзюба из дуэта Artik & Asti отдыхает со своим 40-летним женихом бизнесменом Станиславом Юркиным на Бали. Здесь девушка решила устроить для своего возлюбленного романтический вечер.

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Возле арендованной виллы на берегу океана специально для пары установили надувной бабл-дом с огромной кроватью, разбросав по ней лепестки роз. Пространство красиво подсветили, разожгли костер, принесли фрукты и шампанское. Мужчина пришел в восторг от такого сюрприза.

Однако их романтический настрой посреди ночи неожиданно нарушила природная стихия. Молодые люди проснулись от шума. Оказалось, что дождь смывает все вокруг, а легкий домик вот-вот взлетит на воздух от сильного ветра. Анне и Станиславу пришлось быстро ретироваться в более надежное помещение виллы. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, сообщил Telegram-канал «Только никому».

Отметим, что практически в это же время природная стихия разбушевалась на Филиппинах, где началось извержение вулкана Тааль. Это произошло как раз в тот момент, когда здесь стартовали съемки очередного сезона «Последнего героя». Ведущая шоу актриса Яна Троянова заверила, что никто из съемочной группы не попал в зону бедствия, работа над проектом проходит в штатном режиме.