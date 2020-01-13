ЗВЕЗДЫ

Романтическое свидание Asti на Бали чуть не закончилось трагедией

На острове неожиданно начался сильнейший ветер и дождь.

Романтическое свидание Asti на Бали чуть не закончилось трагедией
Анна Дзюба. Фото Global look press

29-летняя певица Анна Дзюба из дуэта Artik & Asti отдыхает со своим 40-летним женихом бизнесменом Станиславом Юркиным на Бали. Здесь девушка решила устроить для своего возлюбленного романтический вечер.

Возле арендованной виллы на берегу океана специально для пары установили надувной бабл-дом с огромной кроватью, разбросав по ней лепестки роз. Пространство красиво подсветили, разожгли костер, принесли фрукты и шампанское. Мужчина пришел в восторг от такого сюрприза.

Однако их романтический настрой посреди ночи неожиданно нарушила природная стихия. Молодые люди проснулись от шума. Оказалось, что дождь смывает все вокруг, а легкий домик вот-вот взлетит на воздух от сильного ветра. Анне и Станиславу пришлось быстро ретироваться в более надежное помещение виллы. К счастью, в этом происшествии никто не пострадал, сообщил Telegram-канал «Только никому».

Отметим, что практически в это же время природная стихия разбушевалась на Филиппинах, где началось извержение вулкана Тааль. Это произошло как раз в тот момент, когда здесь стартовали съемки очередного сезона «Последнего героя». Ведущая шоу актриса Яна Троянова заверила, что никто из съемочной группы не попал в зону бедствия, работа над проектом проходит в штатном режиме.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Artik & AstiАнна ДзюбаБалиГруппа "Artik & Asti"Новости googleотдых звезд
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Романтическое свидание Asti на Бали чуть не закончилось трагедией
Интересно?
Поделись с друзьями: